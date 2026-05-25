「日本生命セ・パ交流戦 ２０２６」は２６日に開幕する。各球団が、普段は対戦しないリーグに６球団と３試合ずつ計１８試合を戦う。西武の交流戦キーマンは昨オフにＤｅＮＡからＦＡした桑原将志外野手（３２）。左ふくらはぎの肉離れにより離脱しているが、交流戦から復帰予定。セ界で１４年を過ごし、開幕から不動のリードオフマンとしてチームを引っ張った男の存在が、昨年１０勝８敗に終わった交流戦の鍵となりそうだ。

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セ・リーグ経験者の少ない西武において、桑原は貴重な存在だ。ＤｅＮＡに所属した昨季は５３打数８安打、打率１割５分１厘と苦戦したが、「セパでは球質が違うので。投げ方も違うと思う。セの方が真っすぐがきれい系というか、パはドンっと来る（重い）感じ。フォームもパの方が立ち投げのような感じ」と肌で感じた違いを伝えられる点は、チームにとって大きなメリット。「対戦は１回あるかないかだと思うので、そこを割り切る必要もあると思う」と、２４年に日本シリーズを経験したからこそ語れる短期決戦の極意には重みがある。

１５年目の今季は初のパ・リーグで迎え、「１番・左翼」で開幕スタメン。４月２１日・ソフトバンク戦（ベルーナＤ）で左ふくらはぎの肉離れを起こして離脱するまで、２２試合に出場して打率３割１分８厘の成績でチームをけん引した。

５月１５日のファーム巨人戦（カーミニーク）で復帰すると、翌１６日の同戦では盗塁もマーク。順調な回復を見せ早い時期の合流も可能だったが、慎重に復帰への道を歩み、満を持しての合流となる。西武はこれまで交流戦優勝はない。桑原が新たな風を吹き込み、初の頂点をつかみ取れるか。

◆桑原 将志（くわはら・まさゆき）１９９３年７月２１日、大阪府生まれ。３２歳。福知山成美から２０１１年ドラフト４位で横浜に入団。１７年は１４３試合に出場し正中堅手としてゴールデングラブ賞を獲得。２４年の日本シリーズではＭＶＰに輝いた。２５年オフに国内ＦＡ権を行使して西武に移籍。１７４センチ、８０キロ。右投右打。背番号７。

◆西武の交流戦日程

▽５月２６〜２８日 ヤクルト（神宮）

▽２９〜３１日 ＤｅＮＡ（ベルーナドーム）

▽６月２〜４日 阪神（甲子園）

▽５〜７日 中日（バンテリンドーム）

▽９〜１１日 広島（ベルーナドーム）

▽１２〜１４日 巨人（ベルーナドーム）