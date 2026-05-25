納言の薄幸がテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。「ダンビラムーチョ」（大原優一、原田フニャオ）もゲストとして登場し、お笑いタレントのもう中学生のエピソードを語った。

３月に「有吉の壁」で、モデルで女優の恵理との結婚を発表したもう中学生。原田は２人を「付き合っている時から知っていた」と話し始めた。

「あんまりみんなに言ってなかったみたいだけど。で、『有吉の壁』で報告するんだみたいのも教えてくれて。みんな本当にびっくりしただろうなと。マジで女性の影がないというかイメージもないし」と続けた。

さらに「その相手の人がすっごいかっこいい人というか、もう中さんが仕事とかでちょっとうまくいかなくて落ち込んでて。その時まだ結婚する前なんだけど、電話して『こんなことがあってちょっと落ち込んでんだよね』みたいな言ったら、相手が長野の人で、長野に住んでたんだけど電話した後『そんな落ち込んでるの？じゃあ今から行くわ！』みたいな感じで、夜中に車で来てくれたみたいな。めちゃくちゃカッコいい人で。すっごい支えてもらってたみたいなの。言ってた」と明かした。