にしたんクリニック・西村誠司社長、保有株を初公開 総額108億円超「年間配当は約3億円」
にしたんクリニックを展開するエクスコムグローバル代表取締役社長の西村誠司氏が、自身のTikTokを更新し、保有する日本株のポートフォリオについて言及した動画を、25日午後5時に公開した。
【画像】西村氏の総額108億の保有株一覧を公開
動画内で西村氏は、「『どういう投資をして資産を増やしているのか』、と聞かれることが多い」と明かし、「日本株のどういう銘柄に、どれくらい投資しているかを初公開したい」と説明。15日時点の保有株式については、「総額は108億4,182万7,700円」と紹介した。
投資先については「5大総合商社の株式を中心に運用している」と語り、著名投資家のウォーレン・バフェット氏が日本の総合商社株への投資を公表する以前から同分野に注目していたとコメント。「初心者が個別株をやるなら、5大商社をバランスよく買うのがいいと思う」と持論を展開した。
さらに、「日本人はアメリカ人に比べて株式運用をあまり行わない傾向にある」としつつ、「理屈が分かれば、株ほど手堅いものはない」と発言。現在の保有株式について、「100億円を超える上場株式があると、年間配当だけでも約3億円ある」と説明し、「税金を差し引いても、月に約2000万円ほどの配当金を得ている」と明かした。
最後に、「皆さんもぜひ株式投資に興味を持ってもらえれば」と呼びかけている。
【画像】西村氏の総額108億の保有株一覧を公開
動画内で西村氏は、「『どういう投資をして資産を増やしているのか』、と聞かれることが多い」と明かし、「日本株のどういう銘柄に、どれくらい投資しているかを初公開したい」と説明。15日時点の保有株式については、「総額は108億4,182万7,700円」と紹介した。
さらに、「日本人はアメリカ人に比べて株式運用をあまり行わない傾向にある」としつつ、「理屈が分かれば、株ほど手堅いものはない」と発言。現在の保有株式について、「100億円を超える上場株式があると、年間配当だけでも約3億円ある」と説明し、「税金を差し引いても、月に約2000万円ほどの配当金を得ている」と明かした。
最後に、「皆さんもぜひ株式投資に興味を持ってもらえれば」と呼びかけている。