140万個突破、21ヶ国展開の老舗石鹸！ ペリカン石鹸「恋するおしり」

記事ポイント ペリカン石鹸の2025年度輸出実績が累計140万個を突破し、展開国が世界21ヶ国に拡大韓国最大級のヘルス＆ビューティストア「OLIVE YOUNG」約1,284店舗で販売中2026年5月28日〜6月4日、韓国「ザ・現代ソウル」でポップアップを開催 ペリカン石鹸の2025年度輸出実績が累計140万個を突破し、展開国が世界21ヶ国に拡大韓国最大級のヘルス＆ビューティストア「OLIVE YOUNG」約1,284店舗で販売中2026年5月28日〜6月4日、韓国「ザ・現代ソウル」でポップアップを開催

1947年創業の老舗石鹸メーカー、ペリカン石鹸のグローバル展開が加速しています。

2025年度の輸出販売実績は累計140万個を突破し、世界21ヶ国での展開に達します。

特に韓国市場では、大手ビューティストアへの本格参入とポップアップイベントが相次いで実現しています。

ペリカン石鹸「恋するおしり」





輸出実績：2025年度累計140万個突破展開国数：世界21ヶ国韓国OLIVE YOUNG展開店舗数：約1,284店舗ポップアップ会場：ザ・現代ソウル（韓国・ソウル市永登浦区汝矣大路108）ポップアップ期間：2026年5月28日〜6月4日

ペリカン石鹸は、「恋するおしり」「泥炭石（でいたんせき）」「For Back.（フォーバック）」「ペリカンファミリー石鹸」など、パーツケアに特化したユニークな商品ラインナップを展開しています。

2005年のタイ進出を皮切りに、東南アジア・北米・南米・中東・オセアニアへと輸出エリアを広げてきています。

SNSの口コミが海外での認知拡大を後押しし、2025年度の輸出販売実績は累計140万個を突破しています。

韓国市場では、韓国最大級のヘルス＆ビューティストア「OLIVE YOUNG（オリーブヤング）」約1,284店舗での販売が展開中です。

年間約4,000万人が訪れる韓国最大規模のオフラインモール「ザ・現代（ヒュンダイ）ソウル」では、2026年5月28日から6月4日にかけてポップアップの開催が予定されています。

韓国での展開と今後の販路拡大





「ザ・現代ソウル」は、来場者のうち20代・30代が約70％を占めるMZ世代のトレンドスポットです。

ペリカン石鹸のポップアップは、日本発の石鹸文化をこの世代に直接届ける場となります。

会場では、パッケージのビジュアルが特徴的な「恋するおしり」をはじめとするブランド商品が並ぶ予定です。

今年度はさらに、中央アジアのモンゴルおよびカザフスタンへの販路拡大も予定されています。

1947年創業の老舗ならではの植物由来成分を活かした処方と、パーツケアという明確なコンセプトが、国を問わず支持を集めています。

ブランドラインナップ

ペリカン石鹸が海外展開するブランドは、おしりケアに特化した「恋するおしり」、毛穴洗浄を目的とした植物由来成分配合の「泥炭石（でいたんせき）」、背中のパーツケア向け「For Back.（フォーバック）」、日常使いの「ペリカンファミリー石鹸」、ホテルアメニティブランドの「PROVINSCIA（プロバンシア）」など多岐にわたります。

各ブランドは、人に相談しにくいお肌の悩みに向き合うという明確な用途設計が特徴です。

海外市場での評価の背景には、「老舗の品質」と「ユニークな商品コンセプト」の組み合わせがあります。

特にSNSを通じた口コミが認知拡大を牽引しており、韓国をはじめとするアジア市場で存在感を高めています。

2025年度の輸出実績140万個・世界21ヶ国展開という数字が示すとおり、ペリカン石鹸のグローバル戦略は着実に広がりを見せています。

「OLIVE YOUNG」約1,284店舗での常設販売と「ザ・現代ソウル」でのポップアップ（2026年5月28日〜6月4日）が同時進行する韓国市場は、今後の販路拡大の重要な足がかりとなっています。

ペリカン石鹸「恋するおしり」の紹介でした。

よくある質問

Q. ペリカン石鹸の海外展開はいつから始まりましたか？

A. 2005年のタイへの輸出が最初で、その後東南アジア・北米・南米・中東・オセアニアへと順次エリアを拡大してきています。

Q. 「ザ・現代ソウル」のポップアップはどのような場所で開催されますか？

A. ソウル市永登浦区汝矣大路108に位置する韓国最大規模のオフラインモールで、年間来場者数は約4,000万人、来場者の約70％が20〜30代のMZ世代となっています。

Q. ペリカン石鹸の公式SNSはどこで確認できますか？

A. 公式InstagramはアカウントIDがpelicansoap_official、公式XはPelican_Soap、公式FacebookはPelicanSoapで展開されています。

各プラットフォームで最新情報が発信されています。

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