『風、薫る』りんと直美は手術介助に入ることになるが… 第42回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第42回（26日）の場面カットが公開されている。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、りん（見上愛）は、千佳子（仲間由紀恵）の手術の前日、千佳子の病室で、一晩を過ごすことにする。迎えた手術当日、医師の今井（古川雄大）の手術介助を手際よく行う看病婦のフユ（猫背椿）の姿を見て、りんは心動かされ、千佳子からは思わぬ言葉をかけられる。
今回は、千佳子の手術が成功したことを受け、病院の意向で、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たち見習い生が、フユ（猫背椿）ら看病婦に看護を教えることとなった。そんなある日、男性が重傷を負って運ばれ、緊急手術が行われることに。今井（古川雄大）と黒川（平埜生成）の指示で、りんと直美は手術介助に入ることになるが・・・
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、りん（見上愛）は、千佳子（仲間由紀恵）の手術の前日、千佳子の病室で、一晩を過ごすことにする。迎えた手術当日、医師の今井（古川雄大）の手術介助を手際よく行う看病婦のフユ（猫背椿）の姿を見て、りんは心動かされ、千佳子からは思わぬ言葉をかけられる。
今回は、千佳子の手術が成功したことを受け、病院の意向で、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たち見習い生が、フユ（猫背椿）ら看病婦に看護を教えることとなった。そんなある日、男性が重傷を負って運ばれ、緊急手術が行われることに。今井（古川雄大）と黒川（平埜生成）の指示で、りんと直美は手術介助に入ることになるが・・・