賀来賢人プロデュースの映画、公式が謎めいた“電話番号”案内で反響「本当にかけたらどうなるの？w」
俳優・賀来賢人がプロデュース・出演するホラー映画『Never After Dark』（6月5日公開）の公式Xが25日に更新され、謎めいた電話番号が示された。
【画像】賀来賢人プロデュースのホラー映画、謎の「電話番号」を案内
公式Xは「お祓いご希望の方はお電話ください」とし、「050」から始まる番号を表記。また、公式サイトでは「映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』の公開を記念し、特別な電話窓口を開設いたしました」と案内。
「もし、あなたの身の回りで“なにか”不可解な気配を感じることがあれば、下記番号までお電話ください。お祓いをご希望の方は、電話の音声を最後までお聞き逃しなく。通話終了後には『あるメッセージ』が届きます」と呼びかけている。
賀来は、自身のXで「てか、怖くて僕もまだかけれてないんだけど」とつづっており、「これ本当にかけたらどうなるの？w」「かけてみよう！」など、話題を集めている。
実施期間は5月31日まで。公式サイトでは、注意事項なども記されている。
『Never After Dark』は、賀来とデイヴ・ボイル監督が共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第1弾長編映画。霊媒師一家に生まれた愛里（穂志もえか）と、ある事件によって霊となった姉・美玖（稲垣来泉）。霊と交信できる力で全国の怪事件を解決して回る姉妹のもとに「屋敷に出る男の亡霊を祓ってほしい」という依頼が舞い込む。目撃した張本人の禎子（木村多江）は愛里の仕事に興味津々だが、息子・群治（賀来）は霊の存在に懐疑的。しかし屋敷では怪現象が相次ぎ、除霊の儀式を始めた愛里はさっそく亡霊に遭遇する。
【画像】賀来賢人プロデュースのホラー映画、謎の「電話番号」を案内
公式Xは「お祓いご希望の方はお電話ください」とし、「050」から始まる番号を表記。また、公式サイトでは「映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』の公開を記念し、特別な電話窓口を開設いたしました」と案内。
賀来は、自身のXで「てか、怖くて僕もまだかけれてないんだけど」とつづっており、「これ本当にかけたらどうなるの？w」「かけてみよう！」など、話題を集めている。
実施期間は5月31日まで。公式サイトでは、注意事項なども記されている。
『Never After Dark』は、賀来とデイヴ・ボイル監督が共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第1弾長編映画。霊媒師一家に生まれた愛里（穂志もえか）と、ある事件によって霊となった姉・美玖（稲垣来泉）。霊と交信できる力で全国の怪事件を解決して回る姉妹のもとに「屋敷に出る男の亡霊を祓ってほしい」という依頼が舞い込む。目撃した張本人の禎子（木村多江）は愛里の仕事に興味津々だが、息子・群治（賀来）は霊の存在に懐疑的。しかし屋敷では怪現象が相次ぎ、除霊の儀式を始めた愛里はさっそく亡霊に遭遇する。