「見惚れてしまう」26歳女子バレー選手、ノースリーブの青ドレスに“変身”した姿が…「めちゃくちゃ素敵で綺麗でした」

中島咲愛が表彰式での青いドレス姿を公開した(C)産経新聞社

バレーボールの大同生命SVリーグ女子で優勝を果たしたSAGA久光スプリングスのアウトサイドヒッター・中島咲愛が自身のインスタグラムで、都内で行われた同リーグの2025−2026年間表彰式の様子を公開している。

【写真】「可愛いすぎるんだが」女子バレー中島咲愛の青いドレス姿をチェック

チームカラーの青を基調としたノースリーブのドレスに身を包んだ26歳の中島は「素敵な衣装とヘアメイクで素晴らしい経験をさせていただきました ありがとうございました！！」と綴り、笑顔の写真や、チームメイトと一緒に写した写真もアップしている。

また、「7枚目は一生懸命スパイク打ってます。まさかこんな大画面に映し出されているとは」と記し、自身がスパイクを放つ映像の写真も掲載した。

この投稿には「可愛いすぎるんだが」「めちゃくちゃ素敵で綺麗でした」「めっちゃ可愛い！！お似合いです」「プレー中のカッコイイ美しさとは別で素敵な美しさ 見惚れてしまう」「青ドレス素敵です」と、ファンから続々とコメントが寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]