「日本生命セ・パ交流戦 ２０２６」は２６日に開幕する。各球団が、普段は対戦しないリーグの６球団と３試合ずつ計１８試合を戦う。ソフトバンクのキーマンは大津亮介投手（２７）。今季はチームトップの４勝を挙げている右腕が、開幕から唯一ローテを守り続けている安定感でチームを引っ張る。

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大津が交流戦連覇に向けて「投」の軸を担う。今季は７試合に登板して４勝１敗、防御率１・５２と安定した成績を収めている。なおかつ、全試合でクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）。先発転向３年目で２４年に記録したキャリアハイ（７勝）を上回る勢いで白星を重ねている。

背番号も「２６」から「１９」に変更して始まった２６年は、開幕時は先発ローテ（６人）の中で６番目の評価だった。週５試合の日程の際には、小久保監督も「（大津は）今は６番目なので、５番手に上がらないと５試合の時は投げられない」とも言及。そんな状況から、大津は「みんながライバル。最終的に日本シリーズで任せられる先発になりたい。そこまでしっかり投げ切りたい」と投げる度に評価を上げてきた。

現在では、開幕ローテ入りした投手の中で、唯一出場選手登録を抹消されていない。昨季１軍と２軍を行き来する悔しさを味わったからこそ、１軍での登板に懸ける思いは人一倍。１９日のオリックス戦（京セラドーム大阪）では打球を左すね付近に受けたが「中継ぎ陣の負担もありますし、簡単に『降ります』とも言えない。意地でも投げたかった」と６回まで投げきった熱い男だ。

交流戦は、通算で２試合に登板して１勝１敗。五分の位置から、セを圧倒していく。

◆大津 亮介（おおつ・りょうすけ）１９９９年１月１３日、福岡県志免町出身。２７歳。九産大九州２年春の甲子園でベンチ入りも出場なし。サッカー日本代表ＤＦ冨安健洋＝アーセナル＝と同級生だった。帝京大、日本製鉄鹿島を経て２２年ドラフト２位でソフトバンク入り。昨季までで７７試合に登板し、１９勝１０敗、１３ホールド。家族は妻と１男。１７５センチ、６７キロ。右投左打。

◆ソフトバンクの交流戦日程

▽５月２６〜２８日 巨人（東京ドーム）

▽２９日〜３１日 広島（みずほペイペイドーム）

▽６月２〜４日 中日（バンテリンドーム）

▽５〜７日 ＤｅＮＡ（横浜）

▽９〜１１日 阪神（みずほペイペイドーム）

▽１２〜１４日 ヤクルト（みずほペイペイドーム）