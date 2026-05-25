お笑いタレントの平野ノラが２４日、アメーバオフィシャルブログを更新。“幻”と話題になった「マツケンサンバ×ハローキティ」コラボグッズを入手したことを報告した。

この日、平野は「幻のキティちゃんとコラボ！！」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「しまむらで２度も即完した マツケンサンバ×キティちゃん」と切り出し、「１回目は買えず、２回目何とか発売して２分以内で注文できた」と報告。「その数分後には完売してた」と人気ぶりを明かした。

さらに「４か月待ったのよー」とも明かし、「松平健さんもマツケンサンバ大好きなんです♡」と“推し”への思いとともに、“マツケン”こと松平健にハローキティを象徴するピンクのリボンがあしらわれ、“マツケンサンバ”のきらびやかな世界観と、ハローキティの愛らしさを掛け合わせたインパクト抜群のポーチやハンドタオル、フリーザーバッグなどのコラボグッズを披露した。

中でも、ゴールドのポーチには松平健のアクリルチャームも付けられており、“バブリー”な世界観全開の仕上がりに。平野は「かなり前に出てたＴシャツは幻で手に入らず」と明かしつつ、「バブリーで明るくていーわよねー」とお気に入りの様子を見せた。

この投稿には「購入できて良かった」「ノラさん運よかった」「可愛い」「ゴージャス感がノラさんにぴったり！！」「マツケン×キティ最強」「バブリーで元気出るからいつも持ち歩きたい！！」などの声が寄せられている。