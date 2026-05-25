6月に開幕するサッカー北中米W杯に向け、森保ジャパンが25日千葉市内で合宿をスタートさせた。

【写真を見る】長友佑都「彼に最高の代表を残したい」落選の三笘へ思い語る 森保J、“最高の景色”へ始動【W杯日本代表合宿】

一般公開で多くのサポーターが駆けつける中行われた初日は、5大会連続で選出されたDF長友佑都（39、FC東京）や、MF/FW堂安律（27、フランクフルト）、上田綺世（27、フェイエノールト）ら13人が参加した。

さらに、4年前のカタール大会では主将としてチームを牽引し、31日のアイスランド戦（MUFGスタジアム）までの”期間限定”で追加招集された吉田麻也（37、LAギャラクシー/アメリカ）も参加。コーチ陣では長谷部誠コーチ（42）らのほかに、中村俊輔コーチ（47）も就任後初めての活動となった。

練習後、長友はチームの雰囲気を聞かれると「1日目から最高でしょう。僕がいるんで（笑）」と、”長友節”で報道陣を笑わせた。「いよいよ始まったなという感じですね。（前回大会から）この日のために全てをかけてやってきたので、いよいよ始まったなという緊張感が出てきています。もう優勝しか考えていないので、優勝目指してしっかりと全身全霊をかけて戦うだけですね」と意気込んだ。

その上で、所属チームの試合でケガをし、代表から落選した三笘薫（29、ブライトン）に対し「優勝して彼に、本当に最高の代表を残したい、継承したいという思いがある」と選出された選手としての役割を語った。「彼がまた帰ってきて、日本代表の日の丸を背負った時に、最高の景色を、彼に最高の代表を残したいなという思いでワールドカップ頑張りたいなと思います」。

5大会選出されている長友は「4大会の経験があるので、そこは良い部分も悪い部分も含めてみんなにはどんどん伝えていきたい。しっかりとピッチで練習から雰囲気をつくって、背中でしっかりと見せていきたい。自分たちが持っている技術とかがいきなり上がるわけじゃない。ただチームが一丸となることは、これからいくらでも自分たち次第で作っていけるなと思っている。そこが一番大事になってくると思います」と最年長かつ日本人最多のW杯選出選手としてチーム作りにも貢献する意欲を見せた。

【日本代表 W杯試合日程】

■第1戦 オランダ

会場：ダラス・スタジアム

日本時間：6月15日 5:00

■第2戦 チュニジア

会場：エスタディオ・モンテレイ

日本時間：6月21日 13:00

■第3戦 スウェーデン

会場：ダラス・スタジアム

日本時間：6月26日 8:00

