巨人は２５日、育成選手のフリアン・ティマ外野手（２１）と支配下契約を結んだと発表した。背番号は「０１３」から「５０」に変更される。

ドミニカ共和国で球団が行ったトライアウトを１５歳で受験し、１６歳で育成選手として来日。６年目で念願の初昇格となる。身長１９４センチ、公称体重１０６キロ、現在は１１１キロまで増えているというの右の長距離砲で、打線の起爆剤として期待がかかる。

都内の球団事務所で契約後に会見が行われた。同席した吉村禎章執行役員ＣＢＯ（チーフ・ベースボール・オフィサー）チーム運営担当（６３）は「一番の彼の魅力はパワー、長打力。技術面はもちろん成長してますけど、彼の第一歩は日本でスタートしたわけですから。日本の野球はこういうものだよとか、そういうところを素直に受け止めてやってきた。例えば全力疾走だったり、守備だったり、打つだけじゃないよということ」と期待を示した。

外国人選手も育成するという方針を掲げていて、ティマの他にも、ともにドミニカ共和国出身の野手のフェリス、投手のグズマン、台湾出身の投手・黄綿豪が育成選手として在籍。

吉村ＣＢＯは「日本のジャイアンツの中で育って、いずれジャイアンツの主力になってもらうというのは常にあるので。それを今後もやっぱり追い求めていきたい。彼らが持っているポテンシャルは、やっぱり日本人以上のものがある。そこは常に追い求めていきたい」とビジョンを語った。

育成契約から支配下登録がゴールではない。ティマが「外国人も育成」のモデルケースとなれるよう、さらなる飛躍を目指す。