女子相撲を愛するアルゼンチン人、日本の学生選手と稽古 25日放送『YOUは何しに日本へ？＆ニッポン行きたい人応援団！合体3時間半SP』
テレビ東京で25日午後6時25分から、『YOUは何しに日本へ？＆ニッポン行きたい人応援団！合体3時間半SP』が放送される。『ニッポン行きたい人応援団！』では、女子相撲を愛するアルゼンチン人が学生選手と対面する。
【番組カット】学生選手と…土俵で胸を合わせるルルデスさん
番組では、相撲を愛してやまない女子相撲選手のルルデスさんが日本に招待された。名門・立命館大学で憧れの選手から熱血指導を受け、聖地・両国では初めて触れる本物の土俵に感涙。
日本で磨き上げた心技体を武器に、いざ南米選手権へ。果たして、彼女は南米チャンピオンの座に輝けるのか。公開された番組カットでは学生選手らと稽古する様子もあった。
【番組カット】学生選手と…土俵で胸を合わせるルルデスさん
番組では、相撲を愛してやまない女子相撲選手のルルデスさんが日本に招待された。名門・立命館大学で憧れの選手から熱血指導を受け、聖地・両国では初めて触れる本物の土俵に感涙。
日本で磨き上げた心技体を武器に、いざ南米選手権へ。果たして、彼女は南米チャンピオンの座に輝けるのか。公開された番組カットでは学生選手らと稽古する様子もあった。