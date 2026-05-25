◆第１４０回目黒記念・Ｇ２（５月３１日、東京競馬場・芝２５００メートル）

ウィクトルウェルス（牡４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父リアルスティール）は、５勝のうち４勝を東京で挙げる舞台巧者。前走の大阪ーハンブルクＣは初めての関西遠征や６００メートルの距離延長に対応して、オープン初勝利を飾った。「距離を延ばしたことで、この馬自身のスタミナ面でのポテンシャルの高さを生かせる競馬が出来たかなと思います」と宮田調教師。昇級初戦となった２走前の白富士Ｓの走りから、オープンクラスの２０００メートルは忙しいと判断した選択が勝利をもたらした。

「馬が変わってきたかもしれないです」。指揮官が目を細めた美浦・Ｗコースの１週前追い切りは、先行するグリオンヴール（３歳１勝クラス）を抑えきれない抜群の手応えで抜き去って、（６ハロン８５秒３）しまい１ハロン１１秒３を楽々と叩き出した。「秋には２４００メートル、２５００メートルの大きいレースがあるので、なんとか春の段階でタイトルを取れれば、先が開ける」。宮田師がジャパンＣなどを意識する期待馬が、得意の府中でタイトルをつかみに行く。（浅子 祐貴）