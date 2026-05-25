タレントの王林（28）が5月22日に自身のインスタグラムを更新。大胆すぎる“見せパン”ファッションを披露し、大きな反響を呼んでいる。

投稿された写真は、ビーチでのショット。「お気に入りアイテムにつつまれて夏先取りBBQしたら寒くてたえられなかった日」とコメントが添えられている。

王林はイエローのストライプ柄のセットアップを爽やかに着こなしており、ショートパンツ姿で、長く、すらりとした美脚や引き締まったウエストを見せた。さらにはローライズのパンツからは、鮮やかなピンク色のレースの下着が。

「元乃木坂46で俳優・モデルの齋藤飛鳥さんが『ミュウミュウ 銀座店』でのイベントで披露した“見せパン”のスタイルが話題となりましたが、王林さんの“見せパン”はビーチとはいえ、かなり大胆な見せ方をしています。同投稿のコメント欄にも、ファンから《見えてますよ！》とツッコミが入るほどでした」（スポーツ紙記者）

この件を報じたネットニュースのコメント欄にも、

《スタイルやばっ》

《どこの海外セレブかと……》

《なぜそんなにスタイルいいの？教えて〜》

と驚きと絶賛の声があがるとともに、《ん？ おへそが！》といった指摘も。

「おへそに光るシルバーの“へそピアス”が気になった人もいたようです。投稿5枚目の写真では、お腹部分をアップで紹介。ひきしまったウエストに、コロンと丸いピアスが見える。これまでインスタグラムのストーリーズでへそピアス姿がちらりと映りこんだことなどはあったが、ここまでアップではっきりと披露したのは初めてかもしれませんね」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

最近の王林のファッションといえば、“攻め”のスタイル。

「過去の投稿でも、ボディラインが際立つワンピースや超ミニ丈のボトムス、背中がガバッと開いたドレスなど、斬新なファッションに身を包んだ王林さんの姿が並んでいます。メイクも華やかになり、“一気に垢ぬけた”と話題になりました。王林さんといえば、青森県を中心にローカルアイドルグループ『りんご娘』で活躍。津軽弁で、時に天然発言が飛び出す“素朴なキャラ”で人気を博してきたので、近頃の大胆なファッションにギャップを感じる人もいるようです。ネットニュースのコメント欄には、《東京に染まってしまった》などといった指摘もよく見るようになっています」

“都会”の王林にはまだ慣れない？