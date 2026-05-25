「久しぶりに制服を…」『花より男子』ヒロイン時代にタイムスリップ!?韓国女優の変わらぬ美貌

女優ク・ヘソンが、17年ぶりにドラマ『花より男子』の牧野つくしに戻った。

最近、ク・ヘソンは「本日14時からのテレビショッピングの撮影のために北村（プッチョン）に来ました。久しぶりに制服を着て」と伝えた。

【写真】ク・ヘソン、『花より男子』ヒロイン時代再現

また、「暑さに気をつけてください」と数枚の写真を公開した。

写真のなかでク・ヘソンは制服を着用している。2009年に韓国で放送されたドラマ『花より男子〜Boys Over Flowers』で演じた牧野つくし（クム・ジャンディ）を彷彿とさせるビジュアルだ。

茶色の制服を着た彼女は、ネクタイを締め、短いスカートから美脚を披露している。

（写真＝ク・ヘソンInstagram）

なお、ク・ヘソンは2020年7月に俳優アン・ジェヒョンとの離婚が成立したのち、芸能活動はもちろん、ビジネスへと活動領域を広げた。最近は14kgの減量に成功したほか、自ら特許を取得したヘアカーラーの販売事業を立ち上げ、話題になっている。

（記事提供＝OSEN）

◇ク・ヘソン プロフィール

1984年11月9日生まれ。2002年のCM出演を機に芸能界デビュー。その後本格的に女優としての活動をはじめ、数々の作品を通じて愛くるしい魅力を披露した。特に、2009年に放送された『花より男子〜Boys Over Flowers』（KBS）は日本でも大きな反響を呼んだ。その一方で、映画監督や画家、シンガーソングライターとしても活動。才能の尽きない女優として多方面に活躍している。俳優アン・ジェヒョンと2016年5月に結婚したが、2020年7月に離婚が成立した。