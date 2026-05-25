「ちょっとダサい」少女時代・スヨン&ヒョヨン、ユリの“高級バッグ”巡る容赦ないツッコミが話題

少女時代のヒョヨン、ユリ、スヨンが、抜群のバラエティセンスと仲の良さを見せた。

5月23日、少女時代・スヨンのYouTubeチャンネル「TheSootory」に一本の動画が公開された。

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公開された動画には、ヒョヨン、ユリ、スヨンのユニット「ヒョリス」が集結。スヨンは、ヒョヨンが自分とユリに高級料理を奢ってくれることになったと嬉しそうに語った。スヨンが「おまかせを食べるのは久しぶり」と話すと、ヒョヨンも「私もそう」と同意しつつ、「ユリは普段から美味しいものを食べて歩いてそう」とコメントした。

（画像＝YouTubeチャンネル「TheSootory」）

これに対し、スヨンが「クォン・ユリ？高いものはそんなに食べてなさそうだけど」と冗談を飛ばした直後、ユリが新しく購入した高級ブランドのバッグを発見。ヒョヨンが「ヒョリスがうまくいったからバッグを買ったみたい」と言うと、そのバッグを見たスヨンは「シール（保護シート）も剝がしていない」と指摘した。

ヒョヨンが「シールを剥がさないのはちょっとどうなの？」と突っ込んで笑いを誘うと、スヨンも「ちょっとダサい」と直言。その後、席に戻ってきたユリは、なぜシールを剥がさなかったのかと問われると「あんたたち、本当の“富の感覚”が何なのか分かってなんだね」と冗談交じりに言い返し、現場を笑いに包んだ。

（記事提供＝OSEN）

◇スヨン プロフィール

1990年2月10日生まれ、本名チェ・スヨン。2002年に高橋麻里奈とのデュオroute0で日本デビューした。デュオ解散後、2007年に少女時代のメンバーとして韓国デビューを果たす。グループ内では最高身長（172cm）。少女時代の活動当時から女優業にチャレンジし、2014年のドラマ『私の人生の春の日』で連ドラ初ヒロインを演じた。主な出演作は映画『デッドエンドの思い出』『ガール・コップス』、ドラマ『今日、妻やめます〜偽りの家族〜』『ザ・プロファイラー 〜見た通りに話せ〜』『それでも僕らは走り続ける』など。2014年1月、「昨年から関係が発展した」と7歳年上の俳優チョン・ギョンホとの交際を認めた。

◇ヒョヨン プロフィール

1989年9月22日生まれ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー。グループではメインダンサーを務める。DJにも興味を持っていたらしく、2018年から「DJ HYO」の別名で本格的にDJ活動を開始。EDMジャンルのソロ曲を多数リリースした。ファッションセンスに定評があり、空港やプライベートで見せたスタイリッシュなコーディネートがたびたび話題に上る。

◇ユリ プロフィール

1989年12月5日生まれ、本名クォン・ユリ。韓国・京畿道出身。身長167cm。2001年にSMエンターテインメントの「第1回SM青少年選抜大会・ダンス部門」で本部賞を受賞して練習生となった。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、メインダンサーとして活躍。肌が綺麗で色黒なことから、ニックネームは「黒真珠」。インスタグラムを通じてたびたび料理の腕前を披露しており、美貌に尽きない多彩な魅力をファンに届けている。