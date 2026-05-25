COCO DEAL×小室安未が魅せる♡初夏に映える「A SOFT SUMMER EDIT」公開

夏のおしゃれが気になりはじめるこの季節。COCO DEAL（ココ ディール）から、初夏の気分を軽やかに彩る「A SOFT SUMMER EDIT」が2026年5月25日（月）10:00よりオフィシャルオンラインストアで公開されています♡モデルには小室安未さんを起用。やわらかな空気感をまとったスタイリングは、女性らしい抜け感と洗練されたムードが魅力です。毎日のコーデに取り入れたくなる、心地よいサマーアイテムをチェックしてみましょう♪

小室安未が纏う夏の新ルック

今回の「A SOFT SUMMER EDIT」は、暑い季節を快適に楽しめる軽やかなスタイリングが魅力。

LOOK1はワンピース19,250円。さらりと一枚で決まり、女性らしさを自然に引き立ててくれる夏の本命ワンピースです。

LOOK2はブラウス10,450円、パンツ13,200円。ほどよくきれいめで、オフィスにも休日にも着まわせるバランスが魅力。

LOOK3はトップス15,400円、パンツ14,300円。シンプルながらも上品な印象で、落ち着いた夏スタイルにぴったりです。

LOOK4はワンピース16,500円、シャツ11,000円。羽織りをプラスすることで、抜け感のあるレイヤードが楽しめます♡

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着まわしたくなる全7ルック

LOOK5はカーディガン8,250円、ワンピース17,600円。朝晩の気温差がある季節にも頼れる組み合わせで、優しい雰囲気に。

LOOK6はニット7,700円、スカート15,400円。軽やかな素材感が魅力で、初夏らしい爽やかな着こなしに。

LOOK7はトップス7,700円、スカート15,950円。程よくフェミニンで、デートやおでかけにも映えるスタイルです。

全体を通して感じられるのは、COCO DEALらしい女性らしさとリラックス感の絶妙なバランス。きれいめだけど気負わない、そんな今の気分に寄り添ってくれるコレクションになっています。

やわらかな夏を楽しみたい♡

風を感じるたびに気分まで軽くなるような、COCO DEALの「A SOFT SUMMER EDIT」。

小室安未さんが纏うナチュラルで洗練されたスタイリングは、この夏のおしゃれのヒントをたっぷり届けてくれます♡

ワンピースもセットアップも、それぞれに魅力があって選ぶ時間まで楽しくなりそう。自分らしく心地よく過ごせるお気に入りの一着を見つけて、夏のおしゃれをもっと楽しんでみてくださいね♪