阪神のドラフト１位・立石正広（創価大）が１９日・中日戦のデビューから華々しい活躍を見せている。全５試合連続安打を記録し、５試合で２２打数９安打で打率・４０９、１本塁打、５打点。チームも立石が合流してから負けなしの５連勝だ。

立石は２４日・巨人戦で試合前の声出しでナインを爆笑させるなど、すでに溶け込んでいる様子。試合でもプロ初本塁打を含む３試合連続マルチ安打を記録した。

先輩のサポートも大きいようだ。同戦の九回無死。巨人・堀田に対して外角寄りの変化球２球で追い込まれると、外角高めの直球、内角高めのカットボールをファウルとした。しかし、続く５球目の外角スプリットで空振り三振に倒れた。

ベンチに戻ると、横に座った佐藤輝がデータと見られる資料を見せながら、手ぶりを交えてアドバイスを受けた。

試合後には佐藤輝とのやり取りを問われた立石は、「普段からやっぱり色々な相手と戦っていくわけなので、それぞれの特徴だったり、どういう心構えをした方がいいかだったり。佐藤選手だけじゃなく、いろんな選手から勉強しています」と話していた。

立石は１軍合流初日にもグラウンドに登場すると、佐藤輝から両手を挙げて歓迎されていた。２４日のプロ初本塁打後には「佐藤選手がすごい『おめでとう』っていうふうに祝福してくれたので、めちゃくちゃうれしかったです」とも振り返っていた。

現在リーグで打撃３冠を走り、ドラ１の先輩でもある“アニキ”のサポートは、立石にとって心強いものとなるはずだ。