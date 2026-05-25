タレント上沼恵美子（71）が、24日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演し、相思相愛の人気女優について語った。

番組では、芸能人夫婦のルーティンについて紹介。DAIGO、北川景子夫妻のエピソードもピックアップされた。北川は昨年、出演した時計メーカーのイベントで、視力が悪いことを理由に「寝る間も時計を着ける」と告白。夫のDAIGOから不思議がられていることを明かした。

スタジオでは、時間に追われているのではと心配の声が上がり、上沼は「完璧主義なんだと思うの。顔立ちも完璧でしょう？スタイルは完璧よね」とコメントした。「北川景子ちゃんは2人子供を産んで、完璧に育児をやってるんだって。女優さん、俳優さんとしても一流。そしてきれいですやん」。称賛の言葉を並べつつ、「子供を産むたびに5キロ増やしていった私」と自虐で笑わせた。

北川には特別な思いがあるようで、「感動だな、北川景子さんには。北川景子さんがね、私の大ファン言うてくれたのよ。だから大好き！」と、本心を声高に叫んだ。神戸出身の北川は、小さいころから上沼の出演番組を楽しんでおり、以前に番組で共演した際にも「うわあ〜、上沼さんって、実在していたんですね」と喜んでいたという。

上沼は27年にわたり出演した、テレビ朝日系の料理番組「上沼恵美子のおしゃべりクッキング」が、22年に終了。その後の料理番組を担ったのが、偶然にも北川の夫・DAIGOで、「DAIGOも台所〜きょうの献立 何にする？〜」がスタートした。

上沼は「一番うれしかったのが、私『おしゃべりクッキング』を27年やらせてもらって、その後DAIGOさんのクッキングになったんですよ。その最初のDAIGOさんの収録の時に、（北川が）“同じスタジオやから（上沼が）いてるんじゃないかなと思って、付いて行きました”って」と打ち明けた。

「いてたらややこしいやん？“わたしゃ、『おしゃべりクッキング』、譲らへんで！？”って。“いてるような気がして付いてきたんですよ”って。これ、もの凄いうれしいメッセージよ？そう思わない？」

ジョークを挟みつつ、「だから好きなの。好いてくれているというのは、好きよ」と、北川へラブコールを送っていた。