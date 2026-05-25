中日の大野雄大（３７）が絶好調だ。

開幕から低迷するチームにあって、４月２５日のヤクルト戦から自身４連勝をマーク。自己最多タイの１１勝を挙げ、カムバック賞に輝いた昨季を優に上回るペースで白星を重ねている。要因は様々あるが、その一つが同学年から受ける刺激だろう。

言わずと知れた「１９８８年世代」。今季日本球界に復帰した楽天・前田健太（３８）やソフトバンク・柳田悠岐（３７）、広島・秋山翔吾（３８）ら、今なお第一線で戦うスター選手が多くいる。そんな世代の中心とも言えるのが、巨人の坂本勇人（３７）であり、田中将大（３７）だ。

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「俺らの坂本勇人やなと思いました」。５月１６日のヤクルト戦で今季５勝目を挙げた大野が自身の投球よりも誇らしげに振り返ったのが、その３日前に行われた巨人―広島戦。延長十二回裏、坂本が逆転サヨナラ３ランを放ち、史上４８人目となる通算３００号本塁打を達成した劇的なゲームだった。

自宅で観戦していたという大野は、すらすらと試合展開をたどった。

「前の打席（の好機）では三振していて、もう一回、回ってくるのが、やっぱり彼の持っているところ」

「（延長十二回表の）守備では浦田（俊輔）選手がナイスプレーをした後、また飛んできて（広島の勝ち越し）適時内野安打になってしまった。そういう流れを一振りで変えて、チームを勝利に導くのはさすが」

大野にとっても、それほど心躍る出来事だった。坂本には祝福のメッセージを送ったといい、「『さすがですね』と。普段はしないんですけどね。節目のホームランでしたし、これだけ積み上げてきたすごい記録ですから、思わず連絡しちゃいました」。坂本からは「ありがとう」と返信があったそうだ。

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５月９日の中日―巨人戦では、今季初めて田中将と投げ合った。７回無失点の大野に軍配が上がってなお、「すごく意識した。マー君ってすごい投手なんで、同じ土俵に立てているのがうれしい」と語り、同２日の広島戦で通算１００勝に到達した時には、「マー君の半分もいっていない」と謙遜した。

大野の言葉には、いつも２人へのリスペクトが込められている。確かに、日本プロ野球名球会にも名を連ねる坂本、田中将の実績と比べれば、数字上の開きはある。

ただ、２０２０年に沢村賞に輝き、長年にわたって中日の看板を背負う大野もまた、球界が誇るスター選手の一人に違いない。「自分は自分やと、自分らしくこれからも勝利を積み上げていきたい」。８８年世代同士の真剣勝負をいつまでも見ていたい。（井上雄太）