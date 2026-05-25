日本酒メーカー「獺祭」とアートがコラボしたポップアップストア「アートと獺祭、獺祭とアート」が、日本橋三越本店で開催されています。会場では、芸術家やクリエイターが「獺祭」をテーマに制作した絵画や酒器などの作品を展示しているほか、特別な山田錦を使用した限定酒を含む6種類のお酒を味わうことができます（取材・文：婦人公論.jp編集部、撮影：本社・奥西義和）

【写真】mojojojoのカワウソ（獺）のぬいぐるみ

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アートとお酒を楽しむ

「アートと獺祭、獺祭とアート」は、アートを切り口に「獺祭」を知ってもらおうと企画されたイベント。日本橋三越本店の象徴で、本館1階中央ホールにある「天女像」の前で開催されています。

会場では、芸術家たちが「獺祭」の酒蔵や米作りの現場を訪れ、そこで感じた想いや美学を表現したアート作品や酒器のほか、オリジナルデザインボトル、ぬいぐるみなどを展開しています。



会場に展示されているアーティストの作品

このイベントに合わせて、獺祭は特別な一本「北嶋米使用 獺祭 磨きその先へ」を用意。同社主催の酒米コンテスト「最高を超える山田錦プロジェクト」で2度グランプリを受賞した北嶋將治さん（福岡県）が育てた山田錦を使用しており、果実を思わせる甘みと爽やかさ、なめらかな口当たりが特徴です。



「北嶋米使用 獺祭 磨きその先へ」（720ml、税込5万5000円）

会場内の獺祭カウンターでは「北嶋米使用 獺祭 磨きその先へ」や梅酒など6種類のお酒を提供しており、アートを鑑賞しながらお酒を味わう来場者の姿も。



会場に展示されているアーティストの作品



会場で販売されている酒器

獺祭×漫画家×生産者のトークセッション



獺祭の桜井一宏社長

会期初日の5月13日にはプレスプレビューが開かれ、獺祭の桜井一宏社長がイベントの見どころを紹介。その後、桜井博志会長と「島耕作」シリーズで知られる漫画家の弘兼憲史さん、酒米生産者の北嶋將治さんのトークセッションが開かれました。



檀上左から桜井博志会長、弘兼憲史さん、北嶋將治さん

弘兼さんは「獺祭」の酒蔵がある山口県岩国市出身。岩国市の有名なアーチ橋「錦帯橋」を描いたオリジナルラベルを手掛けています。また4月には「獺祭」の原動力に迫るビジネス漫画『懲りない親父、世界へ挑む-獺祭 進化する伝統』を上梓。三菱重工と共同で宇宙空間での清酒醸造を成功させるなど、革新を続ける「獺祭」の歩みを描いています。



会場で販売されているビジネス漫画『懲りない親父、世界へ挑む-獺祭 進化する伝統』（中央公論新社）

3人は以前から親交があり、弘兼さんは漫画『黄昏流星群』で農家の恋愛を描いた回の取材のために北嶋さんのファームを訪れたことで知り合ったといいます。

弘兼さんはその際のエピソードについて「北嶋さんは田んぼに海水を入れたり、梅干しを入れたり、従来の常識とは異なる方法で米作りをしていたので仰天しました」と回想。



弘兼憲史さん

これに対し北嶋さんは「8年ほど前の大雨で地元が被害を受けた時に、水に浸かり処分に困った梅干しがあったので、田んぼに入れました。おにぎりを食べた時に最初から梅干しの味がするんじゃないかなとか、そういう感覚で入れてみたんです。海水はミネラルが豊富なので、米のいい味を出してくれています」と明かしました。

一粒が〈おにぎりサイズ〉の米を…

桜井会長は限定酒「北嶋米使用 獺祭 磨きその先へ」に使用した北嶋さんの山田錦について、「昨年も山田錦コンテストを開きましたが、もしコンテストに出品していたら北嶋さんが3度目のグランプリになっていたかもしれないと思うほどいい米でした」と高く評価しました。

これを受けて、司会を務めた元テレビ朝日アナウンサーの松井康真さんが「北嶋さんの米作りの目標は『ぶっ飛んでいる』そうですね。どういうお米を目指していますか？」と質問。



北嶋將治さん

北嶋さんは「（酒造りには粒が大きい米が向いていることから）一粒がおにぎりぐらいのサイズの山田錦を作り、会長や社長に手渡すことが目標です。山田錦という枠を少しずつ超えながら、どこまで行けるかを求めています」と語りました。

最後に記者から展示の感想を聞かれた桜井会長は「獺祭もアートも人生に必ずしも必要なものではないかもしれません。でも人間は食べて寝るだけではない。心揺さぶるようなものがあって初めて豊かに生きられるのだと思います。今回のイベントは私にとっても勉強になりました」



桜井博志会長

桜井社長は「アーティストの方々を酒蔵に案内しましたが、みなさん一生懸命に酒造りの過程の裏側にあるものを見ようとしていて、それぞれに視点も異なっていた。それを見ているのが楽しく、刺激になりました」と語りました。イベントは明日まで開催されています。



笑顔でトークセッションに参加する桜井一宏社長（中央）と桜井博志会長（右）。司会は元テレビ朝日アナウンサーの松井康真さん（左）