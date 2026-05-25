18歳の男性に対して角材で頭を殴るなどの暴行を加え、金を奪い取ろうとしたとして26歳の無職の男と16歳の建設作業員の男がきょう（25日）逮捕されました。

【写真を見る】角材で頭を殴り金を奪い取ろうとした強盗致傷の疑いで26歳と16歳の男を逮捕「金持ってこんかったら終わらんぞ」などと顔に包丁を突きつけ脅迫か【香川】

「金持ってこんかったら終わらんぞ」などと脅迫か

警察によりますと、2人は今月16日午後0時40分ごろから午後6時ごろまでの間、高松市の26歳の男の自宅で、18歳の男性に対して頭を角材で殴るなどの暴行を加え、顔に包丁を突き付けて脅し、「金持ってこんかったら終わらんぞ」などと言い、金を奪い取ろうとしたものの、男性が警察に届け出をしたため目的を果たすことができなかった強盗致傷の容疑が持たれています。

調べに対して男2人は…

暴行を受けた18歳の男性は頭に打撲など全治7日間のけがをしました。

調べに対して26歳の無職の男は「否認します」と話し容疑を否認していて、16歳の建設作業員の男は「包丁は突き付けていないけどそのほかはあっています」と容疑を一部否認しているということです。