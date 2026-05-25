「お客さんとして来てるわけじゃない」電撃招集の吉田麻也が吐露した“本音” 参加を相談した人物を明かす「W杯の準備の邪魔になるんじゃないか」

「お客さんとして来てるわけじゃない」電撃招集の吉田麻也が吐露した“本音” 参加を相談した人物を明かす「W杯の準備の邪魔になるんじゃないか」