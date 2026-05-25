香取慎吾、かつて番組で共演した“人気芸人”との友情ショットに反響「なんか泣ける」「おじゃMapコンビ大好き」
俳優・歌手の香取慎吾が25日、自身のインスタグラムを更新。かつて番組でも共演した人気芸人との2ショットが話題を呼んでいる。
【写真】最高のコンビ＆笑顔！ オフでも仲良しな香取慎吾＆山崎弘也
香取は現在出演中の舞台「新宿発8時15分」のハッシュタグとともに、 お笑いコンビ・アンタッチャブルの山崎弘也と肩を組み、笑みを浮かべる2ショットを公開。「大阪観に来てくれたザキヤマ いいかげんご飯いこねって話したよザキヤマをビストロJ_Oに連れて行きたいのだ」とつづった。
この投稿には「おじゃMapコンビ大好きだよ」「落ち着く2人〜」「このツーショは本当に嬉しい」「なんか泣けるのだ」との反響が寄せられている。
【写真】最高のコンビ＆笑顔！ オフでも仲良しな香取慎吾＆山崎弘也
香取は現在出演中の舞台「新宿発8時15分」のハッシュタグとともに、 お笑いコンビ・アンタッチャブルの山崎弘也と肩を組み、笑みを浮かべる2ショットを公開。「大阪観に来てくれたザキヤマ いいかげんご飯いこねって話したよザキヤマをビストロJ_Oに連れて行きたいのだ」とつづった。
この投稿には「おじゃMapコンビ大好きだよ」「落ち着く2人〜」「このツーショは本当に嬉しい」「なんか泣けるのだ」との反響が寄せられている。