今年4月に始動が発表された秋元康氏が総合プロデュースするボーイズグループ「Cloud ten」の公式サイトが25日に更新。SNSにおいてメンバーのプライベートに関する情報や個人情報を書き込む行為が見受けられるとして注意喚起した。

同サイトで「皆様にお願いと大切なお知らせがございます。現在、公式SNS等において、メンバーのプライベートに関する情報や個人情報（出身校、目撃情報、居住地域など）、虚偽の情報を書き込む行為が一部で見受けられます」と、メンバーのプライバシーを侵害するSNSへの書き込みが見られると報告。

「ファンの皆様が安心して楽しめるコミュニティを維持するためにも、メンバーの個人情報やプライベートに関わる内容の書き込み・拡散は固くお控えいただきますようお願い申し上げます」とした上で「万が一、悪質な書き込みやストーカー行為に繋がるような投稿を発見した場合は、運営の判断により投稿の削除や、しかるべき措置を取らせていただく場合がございます」と警告した。

「Cloud ten」は、昨夏にオーディションを開始し、2月に30人のメンバーを決定。今夏には、活動拠点として、東京・お台場のダイバーシティ東京プラザ内に約300席規模の専用シアターをオープンする。