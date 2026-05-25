元テレビ東京で米ニューヨーク在住のフリーアナウンサー・大橋未歩（47）が25日、自身のインスタグラムを更新。“古巣”の後輩アナとの再会を報告した。

大橋は「テレ東時代の後輩の片渕（当時のまま苗字呼び捨て）がお店にきてくれました」と、昨年4月から同局のニューヨーク支局に赴任中の片渕茜キャスターとの写真をアップ。「片渕ありがとう」と感謝した。

そして「土曜日モーサテも始まり忙しいさなかに！本当にありがとう！皆さん、土曜モーサテも観てくださいね！！」とPR。店舗については「美味しいコーヒーを飲みながら、レコードで音楽聴いたり友達とまったりしたりアウトドアギアを見たり出来る最高なお店なのでどうぞ遊びに来てください」と続け、「夫とたまに店頭に立って接客したりしてます」と明かした。

しかしキャップをかぶった自身の写真については「夫の手にかかるとこんなシーンを激写されるのだからやはり彼は生来のドキュメンタリストですね、えぇ笑」とツッコミ。「こんな感じで楽しくやっとります、お待ちしてまーす」とつづった。

この投稿に片渕アナは「こちらこそお忙しい中ありがとうございました！」とコメント。「異国とは思えないアットホームな雰囲気でほっとしました」と絶賛すると、大橋は「またほっとしに来て！ランイベントやる時も是非」と誘っていた。

大橋は2015年に元テレビ東京の11歳年下の後輩ディレクター、上出遼平氏と結婚し、23年に夫妻で同地へ移住。今年3月にはインスタグラムで「ニューヨークに尋常じゃなくかっこいいお店がオープンしました contrastoコントラストと言います」と開店を報告していた。