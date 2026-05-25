競馬通で知られるフリーアナウンサーの皆藤愛子（42）が25日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午前1時55分）に生出演。今村聖奈騎手（22）とジュウリョクピエロが勝利した24日のオークスの結果を、喜びを隠せない様子で解説した。

今村は今回、日本人女性騎手として史上初めてG1を制覇し、歴史に1ページを刻む偉業を達成。皆藤は、今村のプロフィルやオークス勝利後のインタビューなど、ボードに記された内容を丁寧に説明。さらに「CBCと今村騎手は縁があったんです」として、「ゴゴスマ」を制作するCBCの冠がついた「CBC賞（G3）」を、今村がデビュー1年目の2022年7月に、重勝初騎乗で初勝利したことに言及。これに、CBC出身で番組MCのフリーアナウンサー石井亮次も「あらまっ」「よっ」と大喜びしながら、「オークス、雌馬のG1で（今村が）勝つというのがまたいいでしょ」と口にした。

出演者が盛り上がる中、皆藤は「本当に、この馬のことは私がいちばん分かっていると思う、とレース前もレース後もおっしゃっていて。馬のお父さんがオルフェーブルといって結構気性が荒かった馬で、この子も受け継いでいるみたいなんですけど、なだめてなだめて力をためて、最後にその力を信じて爆発させるという。馬の間から抜けて勝つというのは、非常に素晴らしかった。しかも、2、3着は世界で活躍する外国人騎手で」と述べ、今村をたたえた。

番組では、JRAのYouTubeでも公開されている、今村の「ジョッキーカメラ」の映像も公開。「やった−！ ヤバい。勝ってもうた！ やっとジョッキーになれた！ やったピエちゃん」などと絶叫する今村の声もまじえて紹介した。

コーナーの最後には、石井から「熱い皆藤さんを見ましたね」と伝えられると、皆藤は「いやあ」と照れる場面も。ちょこちょこと途中でコメントを挟む石井に、コメンテーターで生出演した大久保佳代子は「うるさいのよ。皆藤さんのコーナーなんだからさ」と、鬼ツッコミしたが、それでも皆藤は笑いながら、31日には日本ダービーが行われることに触れ、「本当にうれしい映像を見られたりするので、（競馬を）見てください」とPRしていた。