日本代表ＤＦ菅原由勢（ブレーメン）が２５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）へ向けて千葉市内でスタートした国内合宿に参加した。

初の大舞台を決めた菅原は、１５日に行われたメンバー発表時はドイツにおり「奥さんと子供が部屋に入ってきて、もう始まるから起きて見た方が良いと言われたので、起きて見た」と家族とともに見守った。自身の名前が呼ばれると「４年間だけでなく、その前からＷ杯のためにやってきたことを振り返った上で、呼ばれた時はやっぱりうれしかった」と喜びをかみしめた。

さらに、国内壮行試合アイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）まで限定で追加招集されたＤＦ吉田麻也は、Ｊ１名古屋の下部組織育ちの菅原にとっては直系の先輩にあたる。吉田の電撃招集を知り「速攻ＬＩＮＥして『マジですか』と言ったら『マジです』ときた」とやり取りを明かした。あこがれの存在だけに「ずっと尊敬している先輩だし、ジュニアユースで『吉田を見て育ちなさい』とずっと言われていたのでうれしい」と笑顔を見せた。

さらに、４月に入閣した中村俊輔コーチら、歴代のレジェンド揃いのコーチ陣に菅原は「昨日ホテルで集合して、食事のスタッフのテーブル見たら全員レジェンドしかいない。メシ食うのも緊張するもんな」と笑いながら語った。とくに入閣して間もない俊輔コーチとは「まだ話していない。もう見るだけでアイドル。そんな簡単に話しかけられないですよ（笑い）」と緊張気味の様子だ。

それでも名キッカーだった俊輔コーチから「キックはもう世界でトップ１０には入ると思うし。俊輔さんなりの視点でサッカーを考えているところもあると思うので、しっかり頼りにさせていただきます」と、どん欲に吸収するつもりだ。