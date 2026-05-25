「日本生命セ・パ交流戦 ２０２６」は２６日に開幕する。各球団が、普段は対戦しないリーグの６球団と３試合ずつ計１８試合を戦う。日本ハムのキーマンは、２５歳の水谷瞬外野手。現在は左手首の骨折でリハビリ中だが、交流戦中の復帰を目指して準備を進めている。２４年に歴代最高打率の４割３分８厘をマークした「交流戦男」がチームの起爆剤になる。

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新庄監督も認める「交流戦男」の水谷がチームの起爆剤になる。２４年は歴代最高打率の４割３分８厘で首位打者、ＭＶＰを獲得。昨季も打率３割、３本塁打をマークするなどセ・リーグ相手に無双した。「６月くらいから調子を上げて、夏場に上がっていくのが僕の毎年のイメージ」と語る若きスラッガー。例年、交流戦をきっかけに状態を上げている。

今季は開幕から主に１番を務め、打率２割２分９厘、１本塁打をマークするも４月１９日の西武戦（エスコン）で、走塁中に送球が直撃し左手首を骨折。現在は２軍でリハビリ中だが、ゲーム復帰まで約６週間と、交流戦期間での復帰を目指している。

昨季は開幕から打撃不振で、２軍調整中だったが新庄監督から「去年（２４年）の勢いが頭から離れないので」と期待され、交流戦初戦に１軍に昇格した。今季も「水谷くんは交流戦男だから、交流戦の最後の５試合でも戻ってきてくれたらうれしい」と名指しで、復帰を期待される。新庄ハムの「交流戦男」が虎視たんたんと準備を進めている。

◆水谷 瞬（みずたに・しゅん）２００１年３月９日、愛知県生まれ。２５歳。島根・石見智翠館では高校通算２１本塁打も甲子園出場なし。１８年ドラフト５位でソフトバンクに入団。５年間で１軍出場なし。２３年の現役ドラフトで日本ハムへ移籍。昨季は８７試合で打率２割７分７厘、キャリアハイの１２本塁打をマークした。１９３センチ、１００キロ。右投右打。右投右打。背番号５３。

◆日本ハムの交流戦日程

▽５月２６〜２８日 阪神（甲子園）

▽２９日〜３１日 巨人（エスコン）

▽６月２〜４日 広島（マツダスタジアム）

▽５〜７日 ヤクルト（神宮）

▽９〜１１日 ＤｅＮＡ（エスコン）

▽１２〜１４日 中日（エスコン）