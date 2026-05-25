２３日に支配下登録が発表されたソフトバンクのアレクサンダー・アルメンタ投手が、２６日からの交流戦開幕カード・巨人３連戦（東京ドーム）でデビューする可能性が２５日、高くなった。この日はみずほペイペイドームで投手練習に参加し、空路で東京に移動。最速１５９キロ左腕は「登板機会が近づいてきて、とてもワクワクしている」と腕をぶした。

メキシコ出身で、２２年から育成でプレー。直球は常時１５０キロ中盤をマークするタカの秘密兵器だ。今季、巨人は相手左腕が先発時に８勝１３敗と苦手にしているデータも後押し。「自信を持って投げることが一番大事」と泰然自若で挑む。

セ球団の主催試合では、打席の機会も巡ってくる。「もう６年以上も打っていない」と話すが、メキシコ時代は中軸を担っていたという実力。「１６歳か１７歳で、市のホームラン競争で優勝した」とも明かし、デビュー戦から投打に躍動するつもりだ。

チームは現在３連勝中と波に乗る。２４日の日本ハム戦（みずほペイペイ）は「ＯＨ ＳＡＤＡＨＡＲＵ ＬＥＧＡＣＹ ＤＡＹ」として開催され、全選手が王貞治球団会長が監督時代に着けた背番号「８９」のユニホームでプレー。負けられない一戦も７―６で勝ちきり、貯金１で交流戦を迎える。この日、空港で取材に応じた小久保監督も「王貞治レガシーデーがいい流れのきっかけになってくれた。継続させたい」と決意。勢いのまま、交流戦連覇に向けて船をこぎ出す。