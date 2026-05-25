お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元「モーニング娘。」の藤本美貴が２５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。庄司の料理事情について語った。

藤本が「最近料理をさ、いつもトモハルブレックファーストで作ってくれてたじゃん。そこから子どもこれ食べれるし好きだと思うよって言って作ってあげるようになってさ、今やミキティダイニングも始まってさ、ちょっと料理するっていう習慣が出来てきたじゃん。だからすごい私も本当、神なんじゃないかと思うくらい助かってる」と夫・庄司に伝えた。

これに対し庄司は笑みを見せると、藤本はさらに「今までで言ったら私が仕事で智ちゃんが（家に）いる時ってなると、ご飯作っていける時は作っていくけどさ、朝早くて（仕事が）長いときとかＵｂｅｒか外食連れてって。どうにかしてくれるだろうとは思ってるけど、それも大変じゃん。外に連れて行くっていうのもさ」「なんか作っていけなかった罪悪感みたいなのちょっとあったりとかしたんだけどさ、最近はもうトモハルディナーもあるからさ（罪悪感がない）」と続けた。

この撮影の前日も庄司が夕食を作ったといい、「やっぱり誰かが作ってくれてるって、めちゃめちゃ嬉しいよね。なんかあったかいって感じ」と藤本はしみじみした。

これに対し「ミキティは本当良い奥さんだな」「素直に作ってくれたことに感謝して褒めてくれるミキティがすてきだな これは旦那さん伸びるよ」「庄司さん、ほんといい旦那さん」「いいなぁこんな素敵な夫婦」「庄司さん最高な旦那様すぎる 憧れの夫婦」などのコメントが寄せられた。