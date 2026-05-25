

Juice=Juice / つばきファクトリー / OCHA NORMA / ロージークロニクル

世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL」（以下、TIF）を主宰するフジテレビTOKYO IDOL PROJECTは、7月31日、8月1日、2日の3日間、お台場・青海周辺エリアで開催する「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」（以下、TIF2026）の出演者10弾を発表した。

「TIF2026」に出演が決定したアイドルは、昨年リリースした『盛れ！ミ・アモーレ』がSNSを中心に話題を呼び、関連動画の総再生回数が約6億回を突破するなど大きな注目を集めている「Juice=Juice」、現在全国ツアー「つばきファクトリー LIVE TOUR 2026 SPRING 〜HEAT IT UP〜」を開催中で、熱量あふれるライブパフォーマンスで各地を盛り上げている「つばきファクトリー」、さらに7月には6thシングルの発売を控え、勢いを加速させている「OCHA NORMA」、そして6月に「ロージークロニクル結成2年記念FCイベント2026 〜Second Page!!〜」の開催を予定し、結成2周年を迎えてさらなる飛躍が期待される「ロージークロニクル」の4組。

今年もハロー！プロジェクト所属のアイドルたちが、TIFのステージで熱いパフォーマンスを披露する。

TIFは2010年に初開催し、15周年を迎えた昨年の「TIF2025」では、総勢214組・1561名のアイドルが出演。3日間で約8万5千人を動員し、最終日の単日券は2年連続でSOLD OUTになる等、記念イヤーにふさわしい盛況となった。

TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 公演概要

●公演名：TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック●日程 ：2026年7月31日（金）、8月1日（土）、2日（日）●会場 ：お台場・青海周辺エリア●主催 ：TOKYO IDOL PROJECT●URL ：https://official.idolfes.com/s/tif2026/