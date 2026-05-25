２５日の東京株式市場はリスク選好の流れが続き、日経平均株価は大幅高で３連騰。連日の最高値更新で、未踏の６万５０００円台に終値で乗せた。



大引けの日経平均株価は前営業日比１８１９円１２銭高の６万５１５８円１９銭と３日続伸。プライム市場の売買高概算は２４億２８８８万株、売買代金概算は１０兆５３６億円。値上がり銘柄数は６８６、対して値下がり銘柄数は８５３、変わらずは２９銘柄だった。



東京市場では前週後半に２営業日で３５００円あまりの上昇で一気に最高値圏に切り返したが、きょうは目先筋の利食い圧力などものともせず強力に上値指向を継続、上げ幅は一時２０００円を超えた。米国とイランの戦闘終結が近いとの思惑が広がるなか、前週末の米国株市場でＮＹダウが連日の最高値更新、半導体関連株も強く、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が２％高でこちらも最高値をつけた。これを受けて東京市場でもＡＩ・半導体関連の主力銘柄中心に投資資金が流入した。直近３営業日の１日当たり平均上昇幅は１７８０円あまりに達し、ボラティリティの高さが際立つ。個別では値下がり銘柄の方が多くなったが、ＴＯＰＩＸも３日続伸となり、こちらは２月２７日以来約３カ月ぶりに最高値を更新した。



個別では、一頭地を抜く売買代金をこなしたキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が急騰を演じ、フジクラ＜5803＞がストップ高で戻り足鮮明、古河電気工業＜5801＞も大きく上値を追った。ソフトバンクグループ＜9984＞が活況高、レーザーテック＜6920＞、イビデン＜4062＞なども値を飛ばした。村田製作所＜6981＞が物色人気、三井金属＜5706＞の上げ足も目立つ。ＦＩＧ＜4392＞がストップ高で値上がり率首位、日本ケミコン＜6997＞、日本電波工業＜6779＞、大真空＜6962＞、日本化学工業＜4092＞、太陽誘電＜6976＞、タムラ製作所＜6768＞なども値幅制限いっぱいに買われた。



半面、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞、みずほフィナンシャルグループ＜8411＞などメガバンクが冴えず、三菱重工業＜7011＞も軟調。任天堂＜7974＞も売りに押された。ファーストリテイリング＜9983＞が見送られ、三菱商事＜8058＞も安い。ＫＬａｂ＜3656＞が急落、ＡＲＣＨＩＯＮ＜５４３Ａ．Ｔ＞、エムアップホールディングス＜3661＞なども大幅安。ツルハホールディングス＜3391＞も大きく下値を探る展開に。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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