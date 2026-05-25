ドル円１５９．００近辺、ユーロドル１．１６３０近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方は、ドル売りが一服している。ドル円は再び159円に乗せる動き、ユーロドルは1.1630台に小反落している。本日これまでのレンジは、ドル円が158.74-159.04、ユーロドルは1.1621-1.1649となっている。



中東関連の情報が錯そうするなかで、市場では一時停戦の現状が継続されるとの期待が広がっている。トランプ米大統領はイランとの和平合意が最終調整段階、ホルムズ海峡封鎖の解除に向けた合意を間もなく発表するとした。しかし、その後、合意を急いでいない、代表団に交渉急がないように指示したと、トーンダウンしている。一部報道によると、米イランは停戦「60日間」延長する覚書「枠組み」策定、とも報じられている。



足元では、NY原油先物が再び92ドル台に乗せており、下落の動きは一服。



USD/JPY 159.03 EUR/USD 1.1631

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