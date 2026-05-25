タレントの山口もえ（48）が25日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲスト出演。夫で「爆笑問題」の田中裕二（61）との夫婦関係について明かす場面があった。

この日は「ママタレントスペシャル」として「思春期の子育て 夫婦関係の悩み告白SP」と題し、18歳の長女、15歳の長男、9歳の次女を持つ山口のほか、17歳と15歳の娘を持つモデルの佐田真由美、5歳と1歳の娘を持つタレントの菊地亜美がゲスト出演した。

「夫婦円満の秘けつ」について佐田が「お互いに干渉しない」と挙げる中、山口も「私も干渉しないんですよ」と明かした。

「もう夫がどこかに行くって言ったら、例えば“ご飯行く”とか言ったら絶対電話しない。メールもしないんです」とキッパリ。「だから、干渉はしないんですけど、帰って来るか来ないか分からなくて、死んでないかなーと思って、ちょっと心配する時もあるけど、でも絶対メールとかはしない」と話した。

MCの「ハライチ」澤部佑は「田中さんは寂しがっていないですか？」と質問。山口は「お互いなんか、そういう連絡はしない」とした。