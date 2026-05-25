右鎖骨骨折も代表入りの鈴木唯人が合宿初日から部分合流「今週1週間でコンタクトを確認する」
北中米W杯に臨む日本代表が25日に千葉県内で始動し、5月上旬に右鎖骨を骨折し、本大会出場が危ぶまれながらもW杯メンバー入りを果たしたMF鈴木唯人 (フライブルク)も合宿初日からチームに合流した。接触プレーを除く全体練習に参加し、初出場となるW杯へ向けて力強い一歩を踏み出した。
鈴木唯は今月3日のブンデスリーガ第32節・ボルフスブルク戦で相手選手と激しく接触し、右鎖骨を骨折。その後すぐに手術を受けた。W杯メンバー入りが危ぶまれる状況だったが、驚異的な回復を見せ、15日に発表された26人の本大会メンバーに名を連ねた。
この日の練習では対人プレーこそ回避したものの、それ以外のメニューはほぼ消化。報道陣から状態を問われると、「最後にコンタクトだけ今週1週間をかけて確認する。それ以外はできるというか、先週からやっています」と説明した。
本人の感覚としてはすでにプレーへの不安はほとんどないようだ。「折れてはいますけど、別にやれちゃう。ケガと言えばケガですが、やれちゃうケガなんじゃないですかね」。練習中に負傷箇所を気にするような仕草も見られたが、「手術後からクセになっちゃっているだけ。痛みとかは全然ないです」と答えた。
もちろん慎重さは失っていない。負傷からまだ約2週間。「またやっちゃうと面倒になるから」と率直な言葉で語り、「僕自身は今からでも普通に中に入ってできる感覚はある」とも言うが、勝負はW杯本大会。フライブルクや日本代表スタッフの管理の下で段階的にコンディションを上げていく考えだ。
負傷直後は不安も大きかった。「折れたのは自分でも分かった。初めてのケガだったので、あまり理解できなかった」と振り返るが、ブンデスリーガやヨーロッパリーグが佳境に入ったシーズン終盤戦を戦えなくなることは瞬時に覚悟したという。それでも頭にあったのはW杯だった。
「とりあえずW杯に間に合えばいい。選ばれるかどうか以前に、間に合うことが大前提だった」。鎖骨骨折がどの程度のケガなのかも分からない中、クラブや代表スタッフが一丸となって復帰プランを組んでくれたことに感謝する。代表メンバー発表の日は昼食後にシェフとともに発表を見守った。「名前を呼ばれた瞬間はうれしかった」と振り返る一方で、「ケガをしている状態だったので、やるべきことをやらないとって感じました」と、より一層気を引き締めた。
24歳のアタッカーは今季、ブンデスリーガで25試合4得点3アシストを記録。欧州トップレベルの舞台で大きく成長した手応えも口にする。「間違いなく充実した感覚を感じながら、一シーズンを通してやれていた。充実した1年だった」。代表ではシャドーのポジションを主戦場とするが、「他の選手と違った特徴を持っていると思うので、それを全部出してチームのプラスになれればいい」と自身の役割を見据える。
W杯については、「一番大きな舞台。いい意味でいろんな可能性がある大会」と表現した。「チームとしても個人としても非常に楽しみですし、自分がやれることを精一杯やるだけ」。骨折という予想外のアクシデントに見舞われながらも、わずか数週間で代表合宿初日に合流するところまでこぎ着けた鈴木唯人。崖っぷちから“生還”した24歳は、右肩上がりの回復曲線を描いて本大会に向かうつもりだ。
(取材・文 矢内由美子)
鈴木唯は今月3日のブンデスリーガ第32節・ボルフスブルク戦で相手選手と激しく接触し、右鎖骨を骨折。その後すぐに手術を受けた。W杯メンバー入りが危ぶまれる状況だったが、驚異的な回復を見せ、15日に発表された26人の本大会メンバーに名を連ねた。
本人の感覚としてはすでにプレーへの不安はほとんどないようだ。「折れてはいますけど、別にやれちゃう。ケガと言えばケガですが、やれちゃうケガなんじゃないですかね」。練習中に負傷箇所を気にするような仕草も見られたが、「手術後からクセになっちゃっているだけ。痛みとかは全然ないです」と答えた。
もちろん慎重さは失っていない。負傷からまだ約2週間。「またやっちゃうと面倒になるから」と率直な言葉で語り、「僕自身は今からでも普通に中に入ってできる感覚はある」とも言うが、勝負はW杯本大会。フライブルクや日本代表スタッフの管理の下で段階的にコンディションを上げていく考えだ。
負傷直後は不安も大きかった。「折れたのは自分でも分かった。初めてのケガだったので、あまり理解できなかった」と振り返るが、ブンデスリーガやヨーロッパリーグが佳境に入ったシーズン終盤戦を戦えなくなることは瞬時に覚悟したという。それでも頭にあったのはW杯だった。
「とりあえずW杯に間に合えばいい。選ばれるかどうか以前に、間に合うことが大前提だった」。鎖骨骨折がどの程度のケガなのかも分からない中、クラブや代表スタッフが一丸となって復帰プランを組んでくれたことに感謝する。代表メンバー発表の日は昼食後にシェフとともに発表を見守った。「名前を呼ばれた瞬間はうれしかった」と振り返る一方で、「ケガをしている状態だったので、やるべきことをやらないとって感じました」と、より一層気を引き締めた。
24歳のアタッカーは今季、ブンデスリーガで25試合4得点3アシストを記録。欧州トップレベルの舞台で大きく成長した手応えも口にする。「間違いなく充実した感覚を感じながら、一シーズンを通してやれていた。充実した1年だった」。代表ではシャドーのポジションを主戦場とするが、「他の選手と違った特徴を持っていると思うので、それを全部出してチームのプラスになれればいい」と自身の役割を見据える。
W杯については、「一番大きな舞台。いい意味でいろんな可能性がある大会」と表現した。「チームとしても個人としても非常に楽しみですし、自分がやれることを精一杯やるだけ」。骨折という予想外のアクシデントに見舞われながらも、わずか数週間で代表合宿初日に合流するところまでこぎ着けた鈴木唯人。崖っぷちから“生還”した24歳は、右肩上がりの回復曲線を描いて本大会に向かうつもりだ。
(取材・文 矢内由美子)