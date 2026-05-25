コンフォリア・レジデンシャル投資法人 <3282> [東証Ｒ] が5月25日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年7月期の経常利益を従来予想の51.4億円→52.6億円(前期は49.7億円)に2.3％上方修正し、増益率が3.3％増→5.7％増に拡大し、従来の10期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



業績好調に伴い、分配金を従来計画の2063円→2098円(前期は1→3の株式分割前で6115円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

資産の取得及び譲渡に伴い、前回発表予想の前提条件に変更が生じたことから、足許の賃貸市況等を勘案した運用状況の見通しの修正を踏まえた予想の修正を行うものです。