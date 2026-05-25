　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

70238.33　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
68517.11　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
66277.94　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
66224.51　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

65158.19　　★日経平均株価25日終値

64470.54　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
64247.33　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
62833.84　　新値三本足陰転値
62663.14　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
62350.56　　均衡表転換線(日足)
62210.68　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
61892.06　　6日移動平均線
61209.53　　均衡表基準線(日足)
60855.74　　25日移動平均線
59977.55　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
59048.34　　ボリンジャー:-1σ(25日)
58196.85　　13週移動平均線
57983.89　　均衡表転換線(週足)
57240.93　　ボリンジャー:-2σ(25日)
57026.33　　均衡表基準線(週足)
56990.83　　75日移動平均線
55707.77　　26週移動平均線
55433.53　　ボリンジャー:-3σ(25日)
54945.67　　均衡表雲下限(日足)
54697.91　　均衡表雲上限(日足)
54183.02　　ボリンジャー:-1σ(13週)
51437.99　　ボリンジャー:-1σ(26週)
51188.58　　200日移動平均線
50169.19　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47339.50　　均衡表雲上限(週足)
47168.21　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46155.37　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42898.42　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　81.32(前日51.41)
ST.Slow(9日)　　52.82(前日32.05)

ST.Fast(13週)　 92.50(前日91.73)
ST.Slow(13週)　 90.90(前日91.27)

［2026年5月25日］

株探ニュース