【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(25日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
70238.33 ボリンジャー:＋3σ(13週)
68517.11 ボリンジャー:＋3σ(26週)
66277.94 ボリンジャー:＋3σ(25日)
66224.51 ボリンジャー:＋2σ(13週)
65158.19 ★日経平均株価25日終値
64470.54 ボリンジャー:＋2σ(25日)
64247.33 ボリンジャー:＋2σ(26週)
62833.84 新値三本足陰転値
62663.14 ボリンジャー:＋1σ(25日)
62350.56 均衡表転換線(日足)
62210.68 ボリンジャー:＋1σ(13週)
61892.06 6日移動平均線
61209.53 均衡表基準線(日足)
60855.74 25日移動平均線
59977.55 ボリンジャー:＋1σ(26週)
59048.34 ボリンジャー:-1σ(25日)
58196.85 13週移動平均線
57983.89 均衡表転換線(週足)
57240.93 ボリンジャー:-2σ(25日)
57026.33 均衡表基準線(週足)
56990.83 75日移動平均線
55707.77 26週移動平均線
55433.53 ボリンジャー:-3σ(25日)
54945.67 均衡表雲下限(日足)
54697.91 均衡表雲上限(日足)
54183.02 ボリンジャー:-1σ(13週)
51437.99 ボリンジャー:-1σ(26週)
51188.58 200日移動平均線
50169.19 ボリンジャー:-2σ(13週)
47339.50 均衡表雲上限(週足)
47168.21 ボリンジャー:-2σ(26週)
46155.37 ボリンジャー:-3σ(13週)
42898.42 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 81.32(前日51.41)
ST.Slow(9日) 52.82(前日32.05)
ST.Fast(13週) 92.50(前日91.73)
ST.Slow(13週) 90.90(前日91.27)
［2026年5月25日］
株探ニュース
70238.33 ボリンジャー:＋3σ(13週)
68517.11 ボリンジャー:＋3σ(26週)
66277.94 ボリンジャー:＋3σ(25日)
66224.51 ボリンジャー:＋2σ(13週)
65158.19 ★日経平均株価25日終値
64470.54 ボリンジャー:＋2σ(25日)
64247.33 ボリンジャー:＋2σ(26週)
62833.84 新値三本足陰転値
62663.14 ボリンジャー:＋1σ(25日)
62350.56 均衡表転換線(日足)
62210.68 ボリンジャー:＋1σ(13週)
61892.06 6日移動平均線
61209.53 均衡表基準線(日足)
60855.74 25日移動平均線
59977.55 ボリンジャー:＋1σ(26週)
59048.34 ボリンジャー:-1σ(25日)
58196.85 13週移動平均線
57983.89 均衡表転換線(週足)
57240.93 ボリンジャー:-2σ(25日)
57026.33 均衡表基準線(週足)
56990.83 75日移動平均線
55707.77 26週移動平均線
55433.53 ボリンジャー:-3σ(25日)
54945.67 均衡表雲下限(日足)
54697.91 均衡表雲上限(日足)
54183.02 ボリンジャー:-1σ(13週)
51437.99 ボリンジャー:-1σ(26週)
51188.58 200日移動平均線
50169.19 ボリンジャー:-2σ(13週)
47339.50 均衡表雲上限(週足)
47168.21 ボリンジャー:-2σ(26週)
46155.37 ボリンジャー:-3σ(13週)
42898.42 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 81.32(前日51.41)
ST.Slow(9日) 52.82(前日32.05)
ST.Fast(13週) 92.50(前日91.73)
ST.Slow(13週) 90.90(前日91.27)
［2026年5月25日］
株探ニュース