【相場の体温計】 東証プライム・騰落レシオ推移(25日平均)
☆120％以上……過熱に警戒
100％ ……中立
★70％以下 ……底値ゾーン
【5月】
25日(月) 88.62／1819円高・6万5000円台突破
22日(金) 90.64／1654円高・6万3000円台回復
21日(木) 87.02／1879円高・6万1500円台回復
20日(水) 82.16／746円安・6万円割れ
19日(火) 82.35
18日(月) 84.68／593円安・6万1000円割れ
15日(金) 91.06／1244円安・6万1500円割れ
14日(木) 92.04／618円安・6万3000円割れ
13日(水) 97.36／529円高・6万3000円台突破
12日(火) 91.24／324円高・6万2500円台回復
11日(月) 99.65／295円安・6万2500円割れ
８日(金) 97.01
７日(木) 90.89／3320円高・6万2500円台突破
１日(金) 89.75／228円高・5万9500円台回復
【4月】
30日(木) 88.54／632円安・5万9500円割れ
28日(火) 99.34／619円安・6万円割れ
27日(月) 101.50／821円高・6万0500円台突破
24日(金) 94.87／575円高・5万9500円台回復
23日(木) 89.69／445円安・5万9500円割れ
22日(水) 100.96／236円高・5万9500円台回復
21日(火) 109.44／524円高・5万9000円台回復
20日(月) 110.64／348円高・5万8500円台回復
17日(金) 108.54／1042円安・5万8500円割れ
16日(木) 103.97／1384円高・5万9500円台突破
15日(水) 105.19／256円高・5万8000円台回復
14日(火) 109.39／1374円高・5万7500円台回復
13日(月) 100.88／421円安
10日(金) 103.84／1028円高・5万6500円台回復
９日(木) 114.25／413円安・5万6000円割れ
８日(水) 112.20／2878円高・5万6000円台回復
７日(火) 97.79
６日(月) 90.03
３日(金) 94.49／660円高・5万3000円台回復
２日(木) 91.64／1276円安・5万2500円割れ
１日(水) 97.09／2675円高・5万3500円台回復
【3月】
31日(火) 92.37／822円安・5万1500円割れ
30日(月) 89.23／1487円安・5万2000円割れ
27日(金) 99.10／230円安・5万3500円割れ
26日(木) 100.31
25日(水) 101.58／1497円高・5万3500円台回復
24日(火) 95.08／736円高・5万2000円台回復
23日(月) 83.62／1857円安・5万2000円割れ
19日(木) 92.73／1866円安・5万3500円割れ
18日(水) 105.83／1539円高・5万5000円台回復
17日(火) 103.33
16日(月) 101.92
13日(金) 107.51／633円安・5万4000円割れ
12日(木) 114.12／572円安・5万4500円割れ
11日(水) 129.98／776円高・5万5000円台回復
10日(火) 123.15／1519円高・5万4000円台回復
９日(月) 119.87
６日(金) 128.19／2892円安・5万3000円割れ
５日(木) 120.61／1032円高・5万5000円台回復
４日(水) 112.04／2033円安・5万4500円割れ
３日(火) 112.39／1778円安・5万6500円割れ
２日(月) 123.16／793円安・5万8500円割れ
27日(金) 136.16
26日(木) 121.30
25日(水) 115.13／1262円高・5万8500円台突破
24日(火) 111.47／495円高・5万7000円台回復
［2026年5月25日］
株探ニュース
