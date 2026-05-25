　5月25日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2682銘柄。東証終値比で上昇は1058銘柄、下落は1530銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが119銘柄、値下がりは101銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は340円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <198A>　ポスプラ　　　　　　189　　 +34（ +21.9%）
2位 <323A>　フライヤー　　　　　538　　 +84（ +18.5%）
3位 <6494>　ＮＦＫＨＤ　　　　　109　　　+8（　+7.9%）
4位 <408A>　ｉＳＢＡＩ　　　　359.9　 +24.3（　+7.2%）
5位 <9376>　ユーラシア　　　　　789　　 +34（　+4.5%）
6位 <9973>　ＫＯＺＯＨＤ　　　 21.6　　+0.6（　+2.9%）
7位 <6634>　ＪＮグループ　　　　 72　　　+2（　+2.9%）
8位 <3672>　オルトＰ　　　　　 32.9　　+0.9（　+2.8%）
9位 <346A>　野村米半導　　　　 5288　　+143（　+2.8%）
10位 <3823>　ＷＨＤＣ　　　　　　 39　　　+1（　+2.6%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3462>　野村マスター　　 121140　-31860（ -20.8%）
2位 <401A>　霞ヶ関ホテル　　　85240　-12260（ -12.6%）
3位 <3296>　日本リート　　　　75540　-10560（ -12.3%）
4位 <6104>　芝浦機　　　　　　 4388　　-522（ -10.6%）
5位 <8628>　松井　　　　　　　909.1　 -49.9（　-5.2%）
6位 <213A>　上場半導体株　　　　420　 -20.6（　-4.7%）
7位 <4436>　ミンカブ　　　　　487.1　 -19.9（　-3.9%）
8位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　 11.6　　-0.4（　-3.3%）
9位 <8035>　東エレク　　　　　50490　 -1690（　-3.2%）
10位 <6971>　京セラ　　　　　　 3009　 -97.0（　-3.1%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4004>　レゾナック　　　　19900　　+450（　+2.3%）
2位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 3774　 +59.0（　+1.6%）
3位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　 3452.9　 +25.9（　+0.8%）
4位 <7731>　ニコン　　　　　 2038.4　 +12.9（　+0.6%）
5位 <4506>　住友ファーマ　　 1612.4　　+9.4（　+0.6%）
6位 <6113>　アマダ　　　　　 2889.6　 +16.6（　+0.6%）
7位 <8253>　クレセゾン　　　 4255.9　 +23.9（　+0.6%）
8位 <7211>　三菱自　　　　　　402.3　　+2.1（　+0.5%）
9位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　 2877.1　 +14.1（　+0.5%）
10位 <6963>　ローム　　　　　 5053.9　 +23.9（　+0.5%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8035>　東エレク　　　　　50490　 -1690（　-3.2%）
2位 <6971>　京セラ　　　　　　 3009　 -97.0（　-3.1%）
3位 <6724>　エプソン　　　　 2848.6　 -27.4（　-1.0%）
4位 <9009>　京成　　　　　　　 1065　 -10.0（　-0.9%）
5位 <6702>　富士通　　　　　　 3286　 -22.0（　-0.7%）
6位 <6305>　日立建機　　　　 5016.7　 -32.3（　-0.6%）
7位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　　401　　　-2（　-0.5%）
8位 <6178>　日本郵政　　　　 2081.4　 -10.1（　-0.5%）
9位 <5801>　古河電　　　　　　57800　　-280（　-0.5%）
10位 <7201>　日産自　　　　　　372.3　　-1.8（　-0.5%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース