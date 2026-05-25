[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1058銘柄・下落1530銘柄（東証終値比）
5月25日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2682銘柄。東証終値比で上昇は1058銘柄、下落は1530銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが119銘柄、値下がりは101銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は340円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <198A> ポスプラ 189 +34（ +21.9%）
2位 <323A> フライヤー 538 +84（ +18.5%）
3位 <6494> ＮＦＫＨＤ 109 +8（ +7.9%）
4位 <408A> ｉＳＢＡＩ 359.9 +24.3（ +7.2%）
5位 <9376> ユーラシア 789 +34（ +4.5%）
6位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 21.6 +0.6（ +2.9%）
7位 <6634> ＪＮグループ 72 +2（ +2.9%）
8位 <3672> オルトＰ 32.9 +0.9（ +2.8%）
9位 <346A> 野村米半導 5288 +143（ +2.8%）
10位 <3823> ＷＨＤＣ 39 +1（ +2.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3462> 野村マスター 121140 -31860（ -20.8%）
2位 <401A> 霞ヶ関ホテル 85240 -12260（ -12.6%）
3位 <3296> 日本リート 75540 -10560（ -12.3%）
4位 <6104> 芝浦機 4388 -522（ -10.6%）
5位 <8628> 松井 909.1 -49.9（ -5.2%）
6位 <213A> 上場半導体株 420 -20.6（ -4.7%）
7位 <4436> ミンカブ 487.1 -19.9（ -3.9%）
8位 <5856> ＬＩＥＨ 11.6 -0.4（ -3.3%）
9位 <8035> 東エレク 50490 -1690（ -3.2%）
10位 <6971> 京セラ 3009 -97.0（ -3.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4004> レゾナック 19900 +450（ +2.3%）
2位 <6762> ＴＤＫ 3774 +59.0（ +1.6%）
3位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3452.9 +25.9（ +0.8%）
4位 <7731> ニコン 2038.4 +12.9（ +0.6%）
5位 <4506> 住友ファーマ 1612.4 +9.4（ +0.6%）
6位 <6113> アマダ 2889.6 +16.6（ +0.6%）
7位 <8253> クレセゾン 4255.9 +23.9（ +0.6%）
8位 <7211> 三菱自 402.3 +2.1（ +0.5%）
9位 <1963> 日揮ＨＤ 2877.1 +14.1（ +0.5%）
10位 <6963> ローム 5053.9 +23.9（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8035> 東エレク 50490 -1690（ -3.2%）
2位 <6971> 京セラ 3009 -97.0（ -3.1%）
3位 <6724> エプソン 2848.6 -27.4（ -1.0%）
4位 <9009> 京成 1065 -10.0（ -0.9%）
5位 <6702> 富士通 3286 -22.0（ -0.7%）
6位 <6305> 日立建機 5016.7 -32.3（ -0.6%）
7位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 401 -2（ -0.5%）
8位 <6178> 日本郵政 2081.4 -10.1（ -0.5%）
9位 <5801> 古河電 57800 -280（ -0.5%）
10位 <7201> 日産自 372.3 -1.8（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <198A> ポスプラ 189 +34（ +21.9%）
2位 <323A> フライヤー 538 +84（ +18.5%）
3位 <6494> ＮＦＫＨＤ 109 +8（ +7.9%）
4位 <408A> ｉＳＢＡＩ 359.9 +24.3（ +7.2%）
5位 <9376> ユーラシア 789 +34（ +4.5%）
6位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 21.6 +0.6（ +2.9%）
7位 <6634> ＪＮグループ 72 +2（ +2.9%）
8位 <3672> オルトＰ 32.9 +0.9（ +2.8%）
9位 <346A> 野村米半導 5288 +143（ +2.8%）
10位 <3823> ＷＨＤＣ 39 +1（ +2.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3462> 野村マスター 121140 -31860（ -20.8%）
2位 <401A> 霞ヶ関ホテル 85240 -12260（ -12.6%）
3位 <3296> 日本リート 75540 -10560（ -12.3%）
4位 <6104> 芝浦機 4388 -522（ -10.6%）
5位 <8628> 松井 909.1 -49.9（ -5.2%）
6位 <213A> 上場半導体株 420 -20.6（ -4.7%）
7位 <4436> ミンカブ 487.1 -19.9（ -3.9%）
8位 <5856> ＬＩＥＨ 11.6 -0.4（ -3.3%）
9位 <8035> 東エレク 50490 -1690（ -3.2%）
10位 <6971> 京セラ 3009 -97.0（ -3.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4004> レゾナック 19900 +450（ +2.3%）
2位 <6762> ＴＤＫ 3774 +59.0（ +1.6%）
3位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3452.9 +25.9（ +0.8%）
4位 <7731> ニコン 2038.4 +12.9（ +0.6%）
5位 <4506> 住友ファーマ 1612.4 +9.4（ +0.6%）
6位 <6113> アマダ 2889.6 +16.6（ +0.6%）
7位 <8253> クレセゾン 4255.9 +23.9（ +0.6%）
8位 <7211> 三菱自 402.3 +2.1（ +0.5%）
9位 <1963> 日揮ＨＤ 2877.1 +14.1（ +0.5%）
10位 <6963> ローム 5053.9 +23.9（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8035> 東エレク 50490 -1690（ -3.2%）
2位 <6971> 京セラ 3009 -97.0（ -3.1%）
3位 <6724> エプソン 2848.6 -27.4（ -1.0%）
4位 <9009> 京成 1065 -10.0（ -0.9%）
5位 <6702> 富士通 3286 -22.0（ -0.7%）
6位 <6305> 日立建機 5016.7 -32.3（ -0.6%）
7位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 401 -2（ -0.5%）
8位 <6178> 日本郵政 2081.4 -10.1（ -0.5%）
9位 <5801> 古河電 57800 -280（ -0.5%）
10位 <7201> 日産自 372.3 -1.8（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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