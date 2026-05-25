女子ゴルフの菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が25日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。左足の甲を打撲したため、28日開幕のリゾートトラスト・レディース（福島）を欠場すると発表した。

菅沼は「いつも応援ありがとうございます」と切り出すと「先週の水曜に左足の甲を打撲してしまい、回復に努めてまりましたが万全の状態でプレーすることが難しいと判断し今週の『リゾーゴトラストレディス』は欠場をさせていただきます」と報告。

「関係の皆さまには多大なご心配をおかけすることとなり、誠に申し訳ございません」と欠場を謝罪した。

先週のブリヂストン・レディースでは22位。出場前には右手首の治療を終えた後、片付けようとした超音波治療器を左足甲の上に落とすアクシデントがあったことを告白。「（治療器は）5キロくらい。痛すぎて声が出なかった。めっちゃ腫れていて、もう絶対（プレー）できないと思った」というほどだった。とりあえず骨折ではなさそうだったので、患部に湿布を貼って就寝。腫れが少し引いていたため、痛み止めを服用し、ゴルフシューズを「ゆるゆる」履いて試合に出場していた。