ぱーてぃーちゃん・信子、黒髪＆ナチュラルメイクでの演技に反響「違和感無いのが凄いw」「演技ナチュラル！！良いぞ！！」『刑事、ふりだしに戻る』第5話【ネタバレあり】
テレビ東京で22日、ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（毎週金曜 後9：00）の第5話が放送され、ぱーてぃーちゃん・信子の演技に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「違和感無いのが凄いw」ナチュラルメイクで演技に臨むぱーてぃーちゃん・信子
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
第5話では、美咲（石井杏奈）が命を落とすきっかけとなった「県警批判記事」。その原因である警察の不祥事を未然に防ぐため、誠（濱田岳）は闇カジノの摘発に乗り出した。
一方、黒崎（生瀬勝久）と吉岡（鈴木伸之）は、県警の指導官・笹木（塚本高史）からの命を受け、ある刑事の内偵を密かに行っていた。やがて二つの捜査線は、期せずして接点を見せることに。そこには誠が前世で知り得なかった、警察の闇が潜んでいた。
劇中では、信子が新聞記者役で登場。鈴木が演じる吉岡とのシーンもあった。第2話から登場した信子には、SNS上で「違和感無いのが凄いw」「演技ナチュラル！！良いぞ！！」と反響が寄せられている。
【場面写真】「違和感無いのが凄いw」ナチュラルメイクで演技に臨むぱーてぃーちゃん・信子
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
一方、黒崎（生瀬勝久）と吉岡（鈴木伸之）は、県警の指導官・笹木（塚本高史）からの命を受け、ある刑事の内偵を密かに行っていた。やがて二つの捜査線は、期せずして接点を見せることに。そこには誠が前世で知り得なかった、警察の闇が潜んでいた。
劇中では、信子が新聞記者役で登場。鈴木が演じる吉岡とのシーンもあった。第2話から登場した信子には、SNS上で「違和感無いのが凄いw」「演技ナチュラル！！良いぞ！！」と反響が寄せられている。