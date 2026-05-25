千葉ロッテマリーンズは7月10日オリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）に人気女性グループの櫻坂46の山崎天（20）が来場すると発表した。2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」のスペシャルゲストとして来場し、午後5時55分ごろから始球式を予定している。

山崎が同イベントで始球式を務めるのは、昨年の西武戦に続き2年連続。「この度、始球式を務めさせていただくことになりました櫻坂46の山崎天です！再びこのような素敵な機会をいただけて、本当に嬉しいです！今回で始球式は2回目なのですが、前回はかなり悔しい結果だったので…今回はリベンジの気持ちで挑みます！少しでも成長した姿をお見せできるように頑張りたいです！そして何より、球場に来てくださる皆さまと一緒に、会場をもっともっと盛り上げられたら嬉しいです！当日は緊張もあると思いますが、笑顔で楽しみながら精一杯投げさせていただきます！どうぞよろしくお願いいたします！」とコメントを寄せた。

＜櫻坂46 山崎天プロフィール＞2005年9月28日生まれ、大阪府出身。櫻坂46のメンバー。「五月雨よ」や「何歳の頃に戻りたいのか？」のシングル曲のセンターを務める。先日、女性グループとしては初となるMUFGスタジアム（国立競技場）で単独公演を開催し、14万人を動員した「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」で副キャプテン就任を発表。数々のCMにも出演、短編映画「ソニックビート」にも出演している。雑誌「ViVi」（講談社）の専属モデルも務めている。趣味はカメラ撮影、映像撮影、絵を描くこと、音楽鑑賞。