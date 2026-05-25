¡Úµå±ã¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡Û¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÂè1²óÃæ´ÖÈ¯É½¡¡³ÆÉôÌç1°Ì¤Ï¡©¡¡¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÉ¼¿ô¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¥ì¥¤¥¨¥¹¡¡¼ó°ÌÀ¾Éð¤Ï2ÉôÌç¤Ç¥È¥Ã¥×
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï25Æü¡¢7·î28Æü¡¦29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥íÌîµå¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÎÂè1²óÃæ´ÖÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎÉ¼¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢DHÉôÌç¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹Áª¼ê¡£3Ëü5212É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢»°ÎÝ¼êÉôÌç¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦·ª¸¶ÎÍÌðÁª¼ê¤¬3Ëü2522É¼¡¢³°Ìî¼êÉôÌç¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ËüÇÈÃæÀµÁª¼ê¤¬3Ëü2479É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë¥È¥Ã¥×É¼¿ô¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬ËüÇÈÁª¼ê¡£¿Íµ¤¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÆÉôÌç¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×5¡ÊÀèÈ¯Åê¼ê¡¦³°Ìî¼ê¤Ï¥È¥Ã¥×10¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤«¤é¤Ï3Áª¼ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÍÞ¤¨ÉôÌç2°Ì¤ÇÀ¾Éð¡¦´ä¾ëñ¥¶õÅê¼ê¡¢Êá¼êÉôÌç3°Ì¤ÇÆ±¤¸¤¯À¾Éð¤Î¾®ÅçÂç²ÏÁª¼ê¡¢ÀèÈ¯ÉôÌç¤Î4°Ì¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¦ÌÓÍø³¤ÂçÅê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ï6·î28Æü¤¬ÅêÉ¼Äù¤áÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢7·î7Æü¤ËºÇ½ª·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¦¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼ Âè1²óÃæ´ÖÈ¯É½¡Ê¾å°Ì3Áª¼ê¡§³°Ìî¼ê¤¬5Áª¼ê¡Ë
¡ÚÀèÈ¯Åê¼ê¡Û
1°Ì Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë14,271É¼
2°Ì °ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë11,568É¼
3°Ì ¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë9,132É¼
¡ÚÃæ·ÑÅê¼ê¡Û
1°Ì ÌºÌÚÏ¡¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë18,929É¼
2°Ì ¹ÃÈåÌî±û¡ÊÀ¾Éð¡Ë15,166É¼
3°Ì ÎëÌÚ¾¼ÂÁ¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë13,811É¼
¡ÚÍÞ¤¨Åê¼ê¡Û
1°Ì ¥Þ¥Á¥ã¥É¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë27,196É¼
2°Ì ´ä¾ëñ¥¶õ¡ÊÀ¾Éð¡Ë15,645É¼
3°Ì Æ£Ê¿¾°¿¿¡Ê³ÚÅ·¡Ë12,260É¼
¡ÚÊá¼ê¡Û
1°Ì ÅÄµÜÍµÎÃ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë24,632É¼
2°Ì ¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë16,909É¼
3°Ì ¾®ÅçÂç²Ï¡ÊÀ¾Éð¡Ë12,855É¼
¡Ú°ìÎÝ¼ê¡Û
1°Ì ¥Í¥Ó¥ó¡ÊÀ¾Éð¡Ë30,597É¼
2°Ì À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë27,935É¼
3°Ì ¥½¥È¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë12,025É¼
¡ÚÆóÎÝ¼ê¡Û
1°Ì ÂÀÅÄÌº¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë29,145É¼
2°Ì ¾®ÀîÎ¶À®¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë17,337É¼
3°Ì ËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë14,614É¼
¡Ú»°ÎÝ¼ê¡Û
1°Ì ·ª¸¶ÎÍÌð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë32,522É¼
2°Ì ·´»ÊÍµÌé¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë15,782É¼
3°Ì ½¡Í¤Ëá¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë14,255É¼
¡ÚÍ··â¼ê¡Û
1°Ì Â¼ÎÓ°ìµ±¡Ê³ÚÅ·¡Ë18,292É¼
2°Ì ¿åÌîÃ£µ©¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë16,181É¼
3°Ì ¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë15,032É¼
¡Ú³°Ìî¼ê¡Û
1°Ì ËüÇÈÃæÀµ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë32,479É¼
2°Ì À¾Àî»Ë¾Ì¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë28,123É¼
3°Ì ¶áÆ£·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë26,640É¼
4°Ì ¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë25,539É¼
5°Ì À¾ÀîÎ¶ÇÏ¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë22,440É¼
1°Ì ¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë35,212É¼
2°Ì ÌøÅÄÍª´ô¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë20,370É¼
3°Ì ¿¹Í§ºÈ¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë10,720É¼