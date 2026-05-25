『豊臣兄弟！』仲野太賀＆菅田将暉が名古屋でトーク！「あっという間でした」「贅沢な時間を過ごさせていただいた」
大河ドラマ『豊臣兄弟！』トークライブin名古屋〜小一郎・半兵衛編〜が24日に開催され、主演の木下小一郎長秀役・仲野太賀と竹中半兵衛役・菅田将暉が登壇した。
【写真】笑顔こぼれる仲野太賀＆菅田将暉のトークライブの様子！ ソロカットも
トークライブには、応募倍率は40倍から選ばれた観客が集結。
仲野は「今日は1000人もの方々にご来場いただいたと伺いました。10代の頃からの友人である将暉とトークができて、それをゆかりの地の皆さんに聞いていただけて、本当に嬉しかったです。相手が将暉だからこその安心感もあり、あっという間の1時間でした。観客の皆さんの笑顔を見ていると、この『豊臣兄弟！』を心から応援してくださっているんだな、楽しんでくださっているんだなとひしひしと感じられて、感謝しかありません」とコメント。
「放送も中盤戦に入り、ここから新たな仲間も増えますし、『本能寺の変』など皆さんが期待されている大きな出来事がどんどん描かれていきます。ぜひ今後の展開を楽しみにしていてください！」と語った。
菅田は「非常にリラックスして、今日しか話せないようなことをたくさん話しました。放送中にトークイベントがあるというのは、他のドラマではあまりないことです。とてもレアな経験でしたし、贅沢な時間を過ごさせていただいたなと思います。撮影現場でよく顔を合わせていても、話す機会がない話題もたくさんあるので、太賀とお芝居以外の話、作品全体の魅力や共演者の皆さんの人柄を伝えることができ良かったです」と感想を。
「今後の放送では、元々一人ぼっちだった半兵衛の周りに、これまで以上に人が増えていきます。半兵衛がその中で何を感じるのか、見守っていただけると嬉しいです」と言葉を寄せた。
なお、仲野、菅田のインタビューを、NHK総合『まるっと！』で5月29日18時10分より東海3県向けに放送。NHK ONE（新NHKプラス）で1週間見逃し配信予定だ。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、NHK総合にて毎週日曜20時ほか放送。
【写真】笑顔こぼれる仲野太賀＆菅田将暉のトークライブの様子！ ソロカットも
トークライブには、応募倍率は40倍から選ばれた観客が集結。
仲野は「今日は1000人もの方々にご来場いただいたと伺いました。10代の頃からの友人である将暉とトークができて、それをゆかりの地の皆さんに聞いていただけて、本当に嬉しかったです。相手が将暉だからこその安心感もあり、あっという間の1時間でした。観客の皆さんの笑顔を見ていると、この『豊臣兄弟！』を心から応援してくださっているんだな、楽しんでくださっているんだなとひしひしと感じられて、感謝しかありません」とコメント。
菅田は「非常にリラックスして、今日しか話せないようなことをたくさん話しました。放送中にトークイベントがあるというのは、他のドラマではあまりないことです。とてもレアな経験でしたし、贅沢な時間を過ごさせていただいたなと思います。撮影現場でよく顔を合わせていても、話す機会がない話題もたくさんあるので、太賀とお芝居以外の話、作品全体の魅力や共演者の皆さんの人柄を伝えることができ良かったです」と感想を。
「今後の放送では、元々一人ぼっちだった半兵衛の周りに、これまで以上に人が増えていきます。半兵衛がその中で何を感じるのか、見守っていただけると嬉しいです」と言葉を寄せた。
なお、仲野、菅田のインタビューを、NHK総合『まるっと！』で5月29日18時10分より東海3県向けに放送。NHK ONE（新NHKプラス）で1週間見逃し配信予定だ。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、NHK総合にて毎週日曜20時ほか放送。