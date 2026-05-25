【画期的】「この地名読めてましたか？」…全部の地名にふりがな付いた日本地図帳が発売
47都道府県の自治体名や自然地名のすべてにふりがなが付いた、画期的な地図帳『難しい地名もスラスラ読める！ ふりがな日本地図帳』が、5月22日に発売された。「声に出して読みたい地名たち」が地図上に並ぶ。
【画像】画期的…全部の地名にふりがな付いた地図帳
「読書」「上田」「神戸」「松前」「人里」「豆酘」「雄」「傍示峠」の読み方や、町は「ちょう」なのか「まち」なのか。「そもそも、地名がちゃんと読める地図がない!!」モヤモヤが解消される。
『ふりがな日本地図帳』は、全自治体はもちろん、掲載された大字、自然地名、名所旧跡すべてにふりがなを付けた。知らない土地にも親しみがわき、没入感たっぷりの地図の新しい楽しみ方となる。
書名：難しい地名もスラスラ読める！ ふりがな日本地図帳
まえがき執筆・コラム監修：今尾恵介
編者：平凡社地図出版
発行所：平凡社
発売日：2026年5月22日（金）
定価：2750円（10％税込）
【画像】画期的…全部の地名にふりがな付いた地図帳
「読書」「上田」「神戸」「松前」「人里」「豆酘」「雄」「傍示峠」の読み方や、町は「ちょう」なのか「まち」なのか。「そもそも、地名がちゃんと読める地図がない!!」モヤモヤが解消される。
書名：難しい地名もスラスラ読める！ ふりがな日本地図帳
まえがき執筆・コラム監修：今尾恵介
編者：平凡社地図出版
発行所：平凡社
発売日：2026年5月22日（金）
定価：2750円（10％税込）