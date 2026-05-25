モデルで女優の佐田真由美（48）が25日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲスト出演。クリエーターの夫、野村訓市氏（53）との夫婦円満の秘けつを明かした。

この日は「ママタレントスペシャル」として「思春期の子育て 夫婦関係の悩み告白SP」と題し、17歳と15歳の娘を持つ佐田のほか、18歳の長女、15歳の長男、9歳の次女を持つタレントの山口もえ、5歳と1歳の娘を持つタレントの菊地亜美とともに出演した。

佐田は2008年10月に野村氏と結婚。結婚18年目となる夫との夫婦円満の秘けつを聞かれた佐田は「お互いに干渉しない」ときっぱり。「もうね、何にも知らない。結婚する時も何やっている人かわからないし、例えば、どのくらい稼いでいるか、とかそういうのも知らないし、何にも知らないです」とさらり。スタジオから「えー！」と驚きの声が上がった。

「私は逆に干渉されるの好きじゃないんですよ。だけど全然干渉してこないし、私も干渉しないので、お互いが全く知らない他人みたい。これって夫婦円満って言うのかな？って」ともらした。

菊地が「それで上手くいってるってことですよね？」と確認すると、佐田は「そうですね。ミステリアスで全てわからないから、いつまでも最初の気持ちのまま、っていうか」と話した。

山口は「でもさすがに、今は何のお仕事かはご存じなんですよね」と聞くも「分からないですね」と佐田。「うちの主人知ってる人とかは分かると思うんですけど、“これをやってる”って断言できる感じではない。最初付き合ってる時に“どんなことやってるの？”って聞いたら“プロのフリーター”って言われて。モヤモヤモヤモヤして」と苦笑。「全然お金とかないですけど、本当に謎な感じでずっとやっていってるというか」とした。

夫との関係について「家族、チームですね」とし、「本当に、チームとしてどうやって豊かに、笑顔で、っていう感じで。だからちょっとやそっとのこと、いろいろと毎日のようにあるんですけど、それを気にして、ガミガミ私も言ってると、チーム戦が崩れる。要はお母さんっていつでも太陽でいなきゃいけないかなっていうなんか考えが強くて。絶対にこれは怪しいなと思っても」と苦笑した。

さらに「愛は語るものじゃないのかなって思って、空気感で感じるかなーって。私も“好き好き”“愛してる”とか言われることが苦手だったりするので、何にも言わない。でも空気感が温かい。でも最近あんまり感じないかも」と笑った。