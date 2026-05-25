フラれた腹いせに放火し少年院へ…「6人に20年粘着」した元ストーカーが明かす、拒絶の言葉すら“接点”になる歪んだ心理
ストーカー被害者からの相談や加害者の更生を請け負う団体「ストーカー・リカバリー・サポート」は今年、設立10年目になる。同団体を運営する守屋秀勝さん（60歳）は、自身も過去に6人の女性にストーカー行為をおこなった“元加害者”。「ストーカーは依存症」と話す守屋さんは、どのようにして立ち直り、自らの過去とどう向き合っているのか――。
◆フラれた腹いせで豚小屋に放火
――ご自身がまさにストーカーだったとのことですが、その期間や態様について教えてください。
守屋秀勝（以下、守屋）：事実です。私は多くのメディアで「6人の女性に対して計20年ほどにわたって過去にストーカーをおこなった」とお話しています。もちろん、ずっとストーカーをしていたわけではなく、断続的にやっていました。ただ、思い返してみると、その原点は高校時代にあったように感じます。
私は長野県が地元なのですが、高校時代に後輩の女性と交際していました。今思えば「子どもの恋愛」で、2ヶ月くらいでフラれてしまったんです。しかし私はまだ好きでしたし、好意を一方的に遮断されたことに怒りを感じました。そこで、「お前のせいで俺はこんなことをしているんだ」と相手にわからせたくて、知らない人が所有している豚小屋に火を放ったんです。
――歪んでいますね。
守屋：まったくそうなんです。しかし、当時は相手が「私のせいで彼がこんな犯罪に手を染めてしまった」と思ってくれると考えていたんですね。私は豚小屋に火を放つと、自ら警察に電話しています。そこで、非現住建造物等放火罪（刑法109条）の容疑で逮捕され、中等少年院に送られることになりました。
◆高1の春に一度補導されていた
――怒りを感じて放火、というのが通常の感覚だとわからないのですが……。
守屋：昔から、怒りを感じると歯止めが効かなくなる傾向はありました。実は放火は初めてではなく、自宅に火を放ったことがあります。全日制高校に入学したばかりの高1の春のことです。現住建造物放火未遂罪で警察署にて補導されたものの、当日帰宅できました。この約半年後、家庭裁判所で不処分となっています。この件については学校で処分もありませんでした。その後、まったく別件を起こして退学になり定時制の高校に通うことになって、先の事件を起こすわけですが……。
――言われてみれば、その事件がストーカーの原点だったようにも感じますね。
守屋：実際、その8年後に当時の被害者（後輩）と再会して、またつきまとうんです。後輩は6人の被害者のうちのひとりということになります。
◆「拒絶」を接点とみなす背景には幼少期の体験が
――ところで、守屋さんが相手の女性に対して粘着するのはどうしてでしょうか。
守屋：根底には、「自分のことをわかってほしい」という思いがあるのだと思います。これは現在、さまざまな場所でお話させていただくのですが、ストーカーにとっては、相手とどんな形でもかかわることが必要なんですね。一般的に強い拒否の言葉である「嫌い」「死ね」などの言葉でも、ストーカーにとっては相手と接点を持てたことで救いになるんです。当時の自分も、そうした考え方だったと思います。
――そうした考えた方になる原因として、「見捨てられ不安」を守屋さんは挙げていますよね。
守屋：そうですね。これは私の幼少期の体験ですが、「母親から見捨てられるのではないか」という不安が常にありました。私の母は強迫性障害に罹患しており、ヒステリックな人でした。0か100かという極端な思考回路の持ち主で、今考えると境界性人格障害だったのではないかと思います。
たとえば、激昂すると、祖母（親父の母親）の位牌を折って原付バイクのかごに放るような人です。ほかにも生命に対する慈しみの気持ちが感じられない人で、父親の知人に譲り受けた猫を持ち帰ったらそれに激怒し、私の目の前で濁流の川に猫を流したこともあります。その光景は、今も私の目に焼き付いています。私は寝ているときに何度も首を締められたことがありますし、母から地元の川を指して「流してやるからな」と言われたこともあります。そうした経験から、「いつか捨てられるのではないか」という恐怖を抱えた幼少期だったと思います。
◆フラれた腹いせで豚小屋に放火
――ご自身がまさにストーカーだったとのことですが、その期間や態様について教えてください。
私は長野県が地元なのですが、高校時代に後輩の女性と交際していました。今思えば「子どもの恋愛」で、2ヶ月くらいでフラれてしまったんです。しかし私はまだ好きでしたし、好意を一方的に遮断されたことに怒りを感じました。そこで、「お前のせいで俺はこんなことをしているんだ」と相手にわからせたくて、知らない人が所有している豚小屋に火を放ったんです。
――歪んでいますね。
守屋：まったくそうなんです。しかし、当時は相手が「私のせいで彼がこんな犯罪に手を染めてしまった」と思ってくれると考えていたんですね。私は豚小屋に火を放つと、自ら警察に電話しています。そこで、非現住建造物等放火罪（刑法109条）の容疑で逮捕され、中等少年院に送られることになりました。
◆高1の春に一度補導されていた
――怒りを感じて放火、というのが通常の感覚だとわからないのですが……。
守屋：昔から、怒りを感じると歯止めが効かなくなる傾向はありました。実は放火は初めてではなく、自宅に火を放ったことがあります。全日制高校に入学したばかりの高1の春のことです。現住建造物放火未遂罪で警察署にて補導されたものの、当日帰宅できました。この約半年後、家庭裁判所で不処分となっています。この件については学校で処分もありませんでした。その後、まったく別件を起こして退学になり定時制の高校に通うことになって、先の事件を起こすわけですが……。
――言われてみれば、その事件がストーカーの原点だったようにも感じますね。
守屋：実際、その8年後に当時の被害者（後輩）と再会して、またつきまとうんです。後輩は6人の被害者のうちのひとりということになります。
◆「拒絶」を接点とみなす背景には幼少期の体験が
――ところで、守屋さんが相手の女性に対して粘着するのはどうしてでしょうか。
守屋：根底には、「自分のことをわかってほしい」という思いがあるのだと思います。これは現在、さまざまな場所でお話させていただくのですが、ストーカーにとっては、相手とどんな形でもかかわることが必要なんですね。一般的に強い拒否の言葉である「嫌い」「死ね」などの言葉でも、ストーカーにとっては相手と接点を持てたことで救いになるんです。当時の自分も、そうした考え方だったと思います。
――そうした考えた方になる原因として、「見捨てられ不安」を守屋さんは挙げていますよね。
守屋：そうですね。これは私の幼少期の体験ですが、「母親から見捨てられるのではないか」という不安が常にありました。私の母は強迫性障害に罹患しており、ヒステリックな人でした。0か100かという極端な思考回路の持ち主で、今考えると境界性人格障害だったのではないかと思います。
たとえば、激昂すると、祖母（親父の母親）の位牌を折って原付バイクのかごに放るような人です。ほかにも生命に対する慈しみの気持ちが感じられない人で、父親の知人に譲り受けた猫を持ち帰ったらそれに激怒し、私の目の前で濁流の川に猫を流したこともあります。その光景は、今も私の目に焼き付いています。私は寝ているときに何度も首を締められたことがありますし、母から地元の川を指して「流してやるからな」と言われたこともあります。そうした経験から、「いつか捨てられるのではないか」という恐怖を抱えた幼少期だったと思います。