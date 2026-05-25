タレント熊田曜子（44）が、25日深夜放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況マル秘報告〜」（日曜深夜2時20分）に出演。元夫に言われてショックだったひと言を明かした。

この日は「女の黒いホンネ女子会」と題した座談会企画を放送。熊田は「結婚したら夫の浮気は許す？」とのテーマで「許せないですけど、仕方ないと思っちゃいますね」と自身の立場を語り「結婚となると長い期間ともに過ごすので。私結婚して子ども3人生んでっていうので、女性じゃない部分の方をいっぱい見せちゃったかなっていう。オカンになっちゃってるから」と自身の経験を踏まえた。

また「結婚する前は両目しっかり開いて、結婚したら両目閉じます、私は。じゃないと気になっちゃうし」とあえて目をつぶる部分もあると語った。

熊田は23年に一般男性の夫との離婚が成立。元夫の浮気については「してないと思います」と否定しつつ、結婚生活について「妊娠中に言われた言葉ってずっと残ってるから、それがちょっと引っかかってるのかもしれない」と回顧。「普通にテレビ見てたら、後ろから『岩みたいだね』って言われて。すごいショックで。でも確かに20キロ近く増えるし、体が重いからずっと座ってたから」と明かした。

浮気については「でも許していかないと。私は失敗しちゃったからなあ。目をつぶります、私は」と自身の考えを語った。