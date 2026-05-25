Travis Japan松田元太（27）が、25日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。唯一できないスポーツを明かした。

子どもにやらせてよかった習い事として、ゲストの山口もえが「3人ともやらせたんですけど、水泳が良かったですね。体力がちゃんと付くんですよ。体力付くし、大きくなってもいろんな遊びさせても泳げるだけでちょっと安心じゃないですか。なので水泳はおすすめです」と語った。

そして、伊集院光が「他の種目のアスリートでも小さい時は水泳やってましたっていう人多いです」と言い、菊地亜美が「遊びの幅も広がりますよね。泳げるっていうだけで、水遊びとかレジャーも楽しめるから。5歳でいろいろやりましたけど水泳が一番、身になってるなって感じますね」と話した。

「水泳、松田君やってた？」と聞かれると、「授業であるぐらいで、習ってはないんですよ。唯一できないんですよ」と明かすと、驚きの声が上がった。

そして「平泳ぎは後ろに進むんですよ」と話すと笑いが起き、「逆にすごいね」「なんだ？」「どういうこと？」と一同驚き。松田は「水と相性悪いんですよ。他は全部できるけど、水泳だけできない」と打ち明けた。